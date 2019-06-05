Сборные Австралии и Катара приглашены на Кубок Америки-2020

Сборные Австралии и Катара приглашены на Кубок Америки-2020

Австралия и Катар были приглашены принять участие в Кубке Америки в 2020 году вместе с 10 южноамериканскими командами.