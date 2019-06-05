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09:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборные Австралии и Катара приглашены на Кубок Америки-2020

Австралия и Катар были приглашены принять участие в Кубке Америки в 2020 году вместе с 10 южноамериканскими командами.

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Источник: РИА "Новости"

«Приглашение Австралии и Катара побороться за Кубок Америки-2020 укрепляет связи между КОНМЕБОЛ и Азиатской футбольной конфедерацией», — говорится в сообщении, опубликованном Globo Esporte.

Напомним, в этом году в турнире участвуют сборные Катара и Японии.

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