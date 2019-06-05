Дешам награжден орденом Офицера Почетного легиона

Футболисты национальной команды получили ордена кавалеров Почетного легиона за победу на чемпионате мира-2018. Дешам же уже имел орден кавалера — в 1998 году тогдашний президент Жак Ширак наградил его за победу на чемпионате мира-1998 в качестве игрока. Вчера же Дешам получил «повышение».