Дешам награжден орденом Офицера Почетного легиона
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам награжден орденом Офицера Почетного легиона.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам награжден орденом Офицера Почетного легиона.
Президент страны Эмманюэль Макрон 4 июня провел торжественную церемонию в Елисейском дворце.
Футболисты национальной команды получили ордена кавалеров Почетного легиона за победу на чемпионате мира-2018. Дешам же уже имел орден кавалера — в 1998 году тогдашний президент Жак Ширак наградил его за победу на чемпионате мира-1998 в качестве игрока. Вчера же Дешам получил «повышение».
Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году и вручается за особые заслуги как французам, так и иностранцами.