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11:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дешам награжден орденом Офицера Почетного легиона

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам награжден орденом Офицера Почетного легиона.

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Источник: РИА "Новости"

Президент страны Эмманюэль Макрон 4 июня провел торжественную церемонию в Елисейском дворце.

Футболисты национальной команды получили ордена кавалеров Почетного легиона за победу на чемпионате мира-2018. Дешам же уже имел орден кавалера — в 1998 году тогдашний президент Жак Ширак наградил его за победу на чемпионате мира-1998 в качестве игрока. Вчера же Дешам получил «повышение».

Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году и вручается за особые заслуги как французам, так и иностранцами.

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