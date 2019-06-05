Лёв выписан из больницы и вернется к работе со сборной Германии по футболу через месяц

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59-летний немецкий специалист попал в больницу 31 мая по причине травмы, которую он получил во время тренировки.

«С ним сейчас все хорошо, он выписан из больницы. Но мы сейчас не ждем его в команде, ему все еще нужен покой. Думаю, что к работе он вернется по меньшей мере через четыре недели», — сказал Раубалль.

По причине травмы Лёв не сможет руководить сборной Германии в предстоящих матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Белоруссии (8 июня) и Эстонии (11 июня). Его функции будет исполнять помощник по сборной Маркус Зорг. «Я уверен, что если с его здоровьем будет все в порядке, то к следующим матчам он уже вернется и будет работать так же, как и прежде», — отметил собеседник агентства.