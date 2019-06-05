Президент Бразилии поддержал Неймара

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«Надеюсь, удастся обнять его перед [сегодняшним] матчем (сборная Бразилии 6 июня встретится с командой Катара в товарищеском матче в Бразилиа, начало — 3:30 мск — прим. ТАСС). Ему сейчас тяжело, но я в него верю», — сказал глава государства в ходе встречи с журналистами в среду. Он также поставил под сомнение правдивость заявлений женщины, выдвинувшей обвинения против футболиста. «Сегодня вечером мы поддержим Неймара, чтобы он забил два гола», — добавил Болсонару.

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Ранее СМИ сообщили, что 31 мая в отделение полиции города Санту-Амару (юго-восточный штат Сан-Паулу) поступило заявление с обвинениями в изнасиловании в адрес Неймара. Согласно утверждению пострадавшей, имя которой не называется, преступление произошло 15 мая в Париже, куда она приехала по приглашению футболиста, с которым познакомилась в социальной сети Instagram. Затем женщина вернулась в Бразилию, но до недавнего времени не решалась обратиться за помощью к правоохранительным органам.

В составе сборной Бразилии Неймар стал победителем Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и серебряным призером Игр 2012 года в Лондоне, а также обладателем Кубка конфедераций — 2013, всего в составе национальной команды он провел 96 игр и отметился 60 голами.