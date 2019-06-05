Президент Бразилии поддержал Неймара

«Надеюсь, удастся обнять его перед [сегодняшним] матчем (сборная Бразилии 6 июня встретится с командой Катара в товарищеском матче в Бразилиа, начало — 3:30 мск — прим. ТАСС). Ему сейчас тяжело, но я в него верю», — сказал глава государства в ходе встречи с журналистами в среду. Он также поставил под сомнение правдивость заявлений женщины, выдвинувшей обвинения против футболиста. «Сегодня вечером мы поддержим Неймара, чтобы он забил два гола», — добавил Болсонару.
Ранее СМИ сообщили, что 31 мая в отделение полиции города
В составе сборной Бразилии Неймар стал победителем Олимпийских игр 2016 года в
С 14 июня по 7 июля в Бразилии пройдет Кубок Америки по футболу.