СМИ: Неймар в пятницу даст показания по делу о публикации интимных фото

Дата была согласована адвокатами футболиста и следователем Пабло Сартори. Как ожидается, сборная Бразилии в четверг вечером отправится в
В последние дни вокруг Неймара разгорелся крупный скандал, связанный с обвинениями в изнасиловании 15 мая в Париже своей соотечественницы, которая приехала во французскую столицу по приглашению футболиста, познакомившись с ним ранее в социальной сети. В качестве опровержения Неймар разместил на своей странице в Instagram содержание личной переписки с женщиной. Среди прочего в ней были пикантные фотографии девушки, на которых скрыты лицо и интимные части тела. Администрация социальной сети удалила видеоролик, посчитав, что он нарушает пользовательское соглашение.
Этот инцидент стал поводом для предъявления Неймару обвинения в публикации «интимных фотографий без согласия запечатленного на них лица». Наказание за нарушение соответствующей статьи уголовного кодекса Бразилии предусматривает лишение свободы на срок от 1 года до 5 лет. Как пояснил сам футболист, объявивший себя жертвой мошенников, вымогающих деньги, он был вынужден пойти на этот шаг. Нападающий хотел развенчать обвинения в изнасиловании.