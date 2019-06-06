СМИ: Неймар в пятницу даст показания по делу о публикации интимных фото

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Дата была согласована адвокатами футболиста и следователем Пабло Сартори. Как ожидается, сборная Бразилии в четверг вечером отправится в Порту-Алегри для подготовки к товарищескому матчу с командой Гондураса. Таким образом, экс-капитан пропустит часть тренировок в преддверии этой игры.

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В последние дни вокруг Неймара разгорелся крупный скандал, связанный с обвинениями в изнасиловании 15 мая в Париже своей соотечественницы, которая приехала во французскую столицу по приглашению футболиста, познакомившись с ним ранее в социальной сети. В качестве опровержения Неймар разместил на своей странице в Instagram содержание личной переписки с женщиной. Среди прочего в ней были пикантные фотографии девушки, на которых скрыты лицо и интимные части тела. Администрация социальной сети удалила видеоролик, посчитав, что он нарушает пользовательское соглашение.