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02:07 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Неймар в пятницу даст показания по делу о публикации интимных фото

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июня. /ТАСС/. Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар в пятницу явится в полицию для дачи показаний по делу о публикации интимных фото девушки, обвинившей его в изнасиловании. Об этом сообщает портал UOL Esporte.

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14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Дата была согласована адвокатами футболиста и следователем Пабло Сартори. Как ожидается, сборная Бразилии в четверг вечером отправится в Порту-Алегри для подготовки к товарищескому матчу с командой Гондураса. Таким образом, экс-капитан пропустит часть тренировок в преддверии этой игры.

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В последние дни вокруг Неймара разгорелся крупный скандал, связанный с обвинениями в изнасиловании 15 мая в Париже своей соотечественницы, которая приехала во французскую столицу по приглашению футболиста, познакомившись с ним ранее в социальной сети. В качестве опровержения Неймар разместил на своей странице в Instagram содержание личной переписки с женщиной. Среди прочего в ней были пикантные фотографии девушки, на которых скрыты лицо и интимные части тела. Администрация социальной сети удалила видеоролик, посчитав, что он нарушает пользовательское соглашение.

Этот инцидент стал поводом для предъявления Неймару обвинения в публикации «интимных фотографий без согласия запечатленного на них лица». Наказание за нарушение соответствующей статьи уголовного кодекса Бразилии предусматривает лишение свободы на срок от 1 года до 5 лет. Как пояснил сам футболист, объявивший себя жертвой мошенников, вымогающих деньги, он был вынужден пойти на этот шаг. Нападающий хотел развенчать обвинения в изнасиловании.

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