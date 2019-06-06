Неймар пропустит Кубок Америки. Черная полоса продолжается

Источник: Спорт-Экспресс

Что случилось

Минувшей ночью сборная Бразилии в рамках подготовки к домашнему Кубку Америки сборная Бразилии играла товарищеский матч с Катаром. Пентакампеоны победили 2:0 благодаря голам Ришарлисона и Рикарду Жезуса, но радости им это не принесло, поскольку команда лишилась своего лидера — Неймара.

На 14-й минуте матча полузащитник катарцев Ассим Мадибо в падении попытался выбить мяч у нападающего, и бразилец упал.

На 21-й минуте Неймар покинул поле. На скамейке запасных он расплакался, а добраться до раздевалки смог только с помощью персонала сборной.

После матча стадион он покинул на костылях.

Диагноз, поставленный врачами, неутешителен — разрыв связок голеностопного сустава на правой ноге.

Вскоре Бразильская конфедерация футбола объявила, что Неймар не сможет сыграть на Кубке Америки, который пройдет с 14 июня по 7 июля. Кто заменит 27-летнего форварда в заявке команды, будет объявлено позднее. Хозяева турнира сыграют в одной группе с Венесуэлой, Перу и Боливией.

Неймару тут же поспешили выразить поддержку. К нему в госпиталь приехал президент Бразилии Жаир Болсонару.

«Хочу, чтобы он был в команде до последнего момента. Я не откажусь от него, если не произойдет ничего исключительного», — заявил главный тренер пентакампеонов Тите.

Какие травмы были у Неймара

Прошедший сезон получился у Неймара скомканным из-за травм. Сначала он пропустил почти полтора месяца — с конца ноября по начало января — из-за повреждения паха, а затем еще три месяца — с конца января по конец апреля — из-за травмы голеностопа. Домашний Кубок Америки был для нападающего отличным шансом забыть обо всем этом и перезагрузить карьеру, однако ему вновь не повезло. Напомним, что на ЧМ-2014, который проходил в Бразилии, Неймар получил перелом одного из позвонков в матче ¼ финала с Колумбией (2:1) и не сыграл в полуфинале с Германией (1:7).

Кроме того, новая травма ставит под вопрос возможный переход Неймара в «Барселону», о котором в последнее время пишут каталонские СМИ, в частности, издание El Mundo Deportivo.

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Изнасилование

Травма — не первая неприятность, свалившаяся на Неймара в последние дни. Форвард проходит по делу об изнасиловании — в этом преступлении его обвинила девушка, с которой он провел ночь в одном из отелей Парижа. Сам Неймар утверждает, что интимная близость действительно была, но по обоюдному согласию. Как сообщило во вторник Globoesporte, девушка якобы уже изменила показания — мол, секс действительно был по обоюдному согласию, но время него футболист вел себя жестоко и бил ее.