Неймар пропустит Кубок Америки. Черная полоса продолжается
За неделю до старта турнир лишился одной из двух главных звезд. Покидая поле
За неделю до старта турнир лишился одной из двух главных звезд. Покидая поле
Минувшей ночью сборная Бразилии в рамках подготовки к домашнему Кубку Америки сборная Бразилии играла товарищеский матч с Катаром. Пентакампеоны победили 2:0 благодаря голам Ришарлисона и Рикарду Жезуса, но радости им это не принесло, поскольку команда лишилась своего лидера — Неймара.
На 14-й минуте матча полузащитник катарцев Ассим Мадибо в падении попытался выбить мяч у нападающего, и бразилец упал.
На 21-й минуте Неймар покинул поле. На скамейке запасных он расплакался, а добраться до раздевалки смог только с помощью персонала сборной.
После матча стадион он покинул на костылях.
Диагноз, поставленный врачами, неутешителен — разрыв связок голеностопного сустава на правой ноге.
Вскоре Бразильская конфедерация футбола объявила, что Неймар не сможет сыграть на Кубке Америки, который пройдет с 14 июня по 7 июля. Кто заменит 27-летнего форварда в заявке команды, будет объявлено позднее. Хозяева турнира сыграют в одной группе с Венесуэлой, Перу и Боливией.
Неймару тут же поспешили выразить поддержку. К нему в госпиталь приехал президент Бразилии Жаир Болсонару.
«Хочу, чтобы он был в команде до последнего момента. Я не откажусь от него, если не произойдет ничего исключительного», — заявил главный тренер пентакампеонов Тите.
Прошедший сезон получился у Неймара скомканным
Кроме того, новая травма ставит под вопрос возможный переход Неймара в «Барселону», о котором в последнее время пишут каталонские СМИ, в частности, издание El Mundo Deportivo.
Травма — не первая неприятность, свалившаяся на Неймара в последние дни. Форвард проходит по делу об изнасиловании — в этом преступлении его обвинила девушка, с которой он провел ночь в одном из отелей Парижа. Сам Неймар утверждает, что интимная близость действительно была, но по обоюдному согласию. Как сообщило во вторник Globoesporte, девушка якобы уже изменила показания — мол, секс действительно был по обоюдному согласию, но время него футболист вел себя жестоко и бил ее.
Даже если дело об изнасиловании будет закрыто, Неймару все равно грозят неприятности в связи с этим. Форвард записал обращение к общественности, которое выложил на своей странице в Инстаграме. Там он в том числе показал переписку с этой девушкой, однако на запись случайно попали и ее интимные фото. В Бразилии это считается преступлением, за которое может грозить до пяти лет тюрьмы. По сообщению Globoesporte, полиция уже конфисковала мобильный телефон Неймара. В пятницу, 7 июня, он должен дать показания.
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