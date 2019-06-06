Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Нидерланды
Англия
Футбол. Сборные
05:00
Мексика3
Венесуэла1
Футбол. Сборные
04:30
Перу1
Коста-Рика0
Футбол. Сборные
03:30
Бразилия2
Катар0
Футбол. Сборные
02:00
Парагвай1
Гондурас1
Футбол. Сборные
02:00
США0
Ямайка1
Все события
Фоторепортажи
1220 лет победе сборной России над французами
12Футбольные чемпионы сезона-2018/19
13:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Неймар пропустит Кубок Америки. Черная полоса продолжается

За неделю до старта турнир лишился одной из двух главных звезд. Покидая поле из-за травмы, нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии плакал.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Что случилось

Минувшей ночью сборная Бразилии в рамках подготовки к домашнему Кубку Америки сборная Бразилии играла товарищеский матч с Катаром. Пентакампеоны победили 2:0 благодаря голам Ришарлисона и Рикарду Жезуса, но радости им это не принесло, поскольку команда лишилась своего лидера — Неймара.

На 14-й минуте матча полузащитник катарцев Ассим Мадибо в падении попытался выбить мяч у нападающего, и бразилец упал.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 21-й минуте Неймар покинул поле. На скамейке запасных он расплакался, а добраться до раздевалки смог только с помощью персонала сборной.

Во время загрузки произошла ошибка.

После матча стадион он покинул на костылях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Диагноз, поставленный врачами, неутешителен — разрыв связок голеностопного сустава на правой ноге.

Вскоре Бразильская конфедерация футбола объявила, что Неймар не сможет сыграть на Кубке Америки, который пройдет с 14 июня по 7 июля. Кто заменит 27-летнего форварда в заявке команды, будет объявлено позднее. Хозяева турнира сыграют в одной группе с Венесуэлой, Перу и Боливией.

Во время загрузки произошла ошибка.

Неймару тут же поспешили выразить поддержку. К нему в госпиталь приехал президент Бразилии Жаир Болсонару.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Хочу, чтобы он был в команде до последнего момента. Я не откажусь от него, если не произойдет ничего исключительного», — заявил главный тренер пентакампеонов Тите.

Какие травмы были у Неймара

Прошедший сезон получился у Неймара скомканным из-за травм. Сначала он пропустил почти полтора месяца — с конца ноября по начало января — из-за повреждения паха, а затем еще три месяца — с конца января по конец апреля — из-за травмы голеностопа. Домашний Кубок Америки был для нападающего отличным шансом забыть обо всем этом и перезагрузить карьеру, однако ему вновь не повезло. Напомним, что на ЧМ-2014, который проходил в Бразилии, Неймар получил перелом одного из позвонков в матче ¼ финала с Колумбией (2:1) и не сыграл в полуфинале с Германией (1:7).

Кроме того, новая травма ставит под вопрос возможный переход Неймара в «Барселону», о котором в последнее время пишут каталонские СМИ, в частности, издание El Mundo Deportivo.

Читайте также
Обвинившая Неймара в изнасиловании показала себя

Изнасилование

Травма — не первая неприятность, свалившаяся на Неймара в последние дни. Форвард проходит по делу об изнасиловании — в этом преступлении его обвинила девушка, с которой он провел ночь в одном из отелей Парижа. Сам Неймар утверждает, что интимная близость действительно была, но по обоюдному согласию. Как сообщило во вторник Globoesporte, девушка якобы уже изменила показания — мол, секс действительно был по обоюдному согласию, но время него футболист вел себя жестоко и бил ее.

Даже если дело об изнасиловании будет закрыто, Неймару все равно грозят неприятности в связи с этим. Форвард записал обращение к общественности, которое выложил на своей странице в Инстаграме. Там он в том числе показал переписку с этой девушкой, однако на запись случайно попали и ее интимные фото. В Бразилии это считается преступлением, за которое может грозить до пяти лет тюрьмы. По сообщению Globoesporte, полиция уже конфисковала мобильный телефон Неймара. В пятницу, 7 июня, он должен дать показания.

Бразилия
2:0
Первый тайм: 0:0
Катар
Футбол, Товарищеские матчи, 6.06.2019, 03:30 (МСК UTC+3)Estadio Nacional de Brasilia (Mane Garrincha)
Главные тренеры
ТитеФеликс Санчес
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бразилия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Выйдет ли в старте Кейн? 5 интриг матча Нидерландов и Англии
«Барселона» и «Реал Мадрид» устроят чистку состава
Урок Овечкина помог Тарасенко дойти до финала Кубка Стэнли
Восемь трупов: Как и почему в России умирают футбольные клубы
Хабиб — самый дорогой боец UFC. Это шутка или правда?
Криштиану забил Швейцарии три мяча. 53-й хет-трик в карьере
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь