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11:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Отец Неймара напал на фотографа

Отец нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара попал в конфликтную ситуацию после того, как форвард покинул расположение сборной из-за травмы, которая не позволит ему принять участие в Кубке Америки.

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14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

По прибытии в аэропорт отец Неймара столкнулся с фотографом, который хотел сделать несколько снимков футболиста, сообщает Mundo Deportivo. Он бросил камеру, но фотограф использовал для работы второй аппарат.

Форвард получил травму в товарищеской игре за сборную Бразилии с Катаром (2:0).

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