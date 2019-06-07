В КНДР решили перенести открытие молодежного турнира по футболу на конец июля

По его словам, северокорейская сторона обратилась к Межкорейской спортивной ассоциации с предложением перенести открытие соревнования на 20-е числа июля, сославшись на внутренние обстоятельства. Изначально планировалось, что молодежный футбольный турнир «Ари» состоится 29 июня — 9 июля в Пхеньяне.

Предполагается, что в борьбе за кубок сойдутся 12 сборных, в том числе из России, Узбекистана, Китая и Вьетнама. В последний раз команды КНДР и Южной Кореи встречались на футбольном турнире, проходившем в октябре 2018 года в южнокорейских городах Чхунчхон и Инчжэ провинции Канвондо.