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12:26 (мск), источник: ТАСС

В КНДР решили перенести открытие молодежного турнира по футболу на конец июля

ТАСС, 7 июня. КНДР перенесла дату открытия международного молодежного турнира по футболу с 29 июня на конец июля. Об этом в пятницу сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителя Межкорейской спортивной ассоциации.

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По его словам, северокорейская сторона обратилась к Межкорейской спортивной ассоциации с предложением перенести открытие соревнования на 20-е числа июля, сославшись на внутренние обстоятельства. Изначально планировалось, что молодежный футбольный турнир «Ари» состоится 29 июня — 9 июля в Пхеньяне.

«Мы не рассматриваем перенос даты соревнования как негативный знак. На данный момент с представителями команд-участниц идет согласование расписания турнира», — подчеркнул представитель спортивной организации.

Предполагается, что в борьбе за кубок сойдутся 12 сборных, в том числе из России, Узбекистана, Китая и Вьетнама. В последний раз команды КНДР и Южной Кореи встречались на футбольном турнире, проходившем в октябре 2018 года в южнокорейских городах Чхунчхон и Инчжэ провинции Канвондо.

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