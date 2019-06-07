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13:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Месси отказался верить в сборную Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался относительно шансов команды на Кубке Америки 2019 года. Его слова приводит TyC Sport.

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Месси заявил, что аргентинцы не являются претендентами на победу, как это было в прошлые годы. По его мнению, команда переживает перестройку, а значит, несмотря на настрой, не сможет показать себя на сто процентов.

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Форвард также высказался относительно своего эмоционального состояния. «Я до сих пор чувствую себя уставшим морально и физически. Меня до сих пор не отпускает ситуация с вылетом из Лиги чемпионов», — отметил он.

Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. В этом сезоне команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где была разгромлена английским «Ливерпулем» — 4:0. При этом в первой встрече каталонцы одержали победу над соперником со счетом 3:0.

В составе сборной Месси до сих пор не выигрывал чемпионат мира или Кубок Америки. В 2018 году сборная Аргентины дошла до 1/8 финала ЧМ, где проиграла французам со счетом 3:4, в 2014-м уступила Германии со счетом 0:1 в финале мундиаля. В решающих матчах Кубка Америки 2015 и 2016 годов аргентинцы проиграли национальной команде Чили.

Кубок Америки пройдет в Бразилии с 15 июня по 7 июля. На групповом этапе сборная Аргентины сыграет с командами Колумбии, Парагвая и Катара.

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