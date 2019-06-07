Месси отказался верить в сборную Аргентины

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Месси заявил, что аргентинцы не являются претендентами на победу, как это было в прошлые годы. По его мнению, команда переживает перестройку, а значит, несмотря на настрой, не сможет показать себя на сто процентов.

Форвард также высказался относительно своего эмоционального состояния. «Я до сих пор чувствую себя уставшим морально и физически. Меня до сих пор не отпускает ситуация с вылетом из Лиги чемпионов», — отметил он.

Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. В этом сезоне команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где была разгромлена английским «Ливерпулем» — 4:0. При этом в первой встрече каталонцы одержали победу над соперником со счетом 3:0.

В составе сборной Месси до сих пор не выигрывал чемпионат мира или Кубок Америки. В 2018 году сборная Аргентины дошла до 1/8 финала ЧМ, где проиграла французам со счетом 3:4, в 2014-м уступила Германии со счетом 0:1 в финале мундиаля. В решающих матчах Кубка Америки 2015 и 2016 годов аргентинцы проиграли национальной команде Чили.