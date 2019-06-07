Обвинившая Неймара в изнасиловании модель пожаловалась на жизнь в аду

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«Моя жизнь превратилась в ад. В мою квартиру вломились, я не могу заботиться о своем сыне», — заявила женщина, отметив, что ее обвинения в адрес футболиста считают клеветой.

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Триндади подчеркнула, что ее слова правдивы. «Мне никто не верит, и от этого еще сложнее. Я говорю правду: он изнасиловал меня, избил, и ничто и никто этого не изменит», — подытожила она.

6 июня модель впервые выступила на бразильском телевидении, где рассказала об изнасиловании. По ее словам, она не хочет денег Неймара, но желает добиться справедливости.