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13:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Обвинившая Неймара в изнасиловании модель пожаловалась на жизнь в аду

Модель Нажила Триндади рассказала об изменениях в жизни после того, как она обвинила в изнасиловании футболиста сборной Бразилии и французского клуба ПСЖ Неймара. Ее слова приводит Buzzfeed.

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«Моя жизнь превратилась в ад. В мою квартиру вломились, я не могу заботиться о своем сыне», — заявила женщина, отметив, что ее обвинения в адрес футболиста считают клеветой.

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Триндади подчеркнула, что ее слова правдивы. «Мне никто не верит, и от этого еще сложнее. Я говорю правду: он изнасиловал меня, избил, и ничто и никто этого не изменит», — подытожила она.

6 июня модель впервые выступила на бразильском телевидении, где рассказала об изнасиловании. По ее словам, она не хочет денег Неймара, но желает добиться справедливости.

Об обвинении стало известно 2 июня. Триндади обратилась в полицию, указав, что Неймар изнасиловал ее 15 мая в Париже. Сторона игрока выступила с опровержением и допустила раскрытие их переписки с целью снятия подозрений. Неймар опубликовал видеозапись с женщиной, после чего в Бразилии на него завели уголовное дело.

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