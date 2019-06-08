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09:52 (мск), источник: ТАСС

Сборная Аргентины по футболу разгромила команду Никарагуа благодаря дублю Месси

ТАСС, 8 июня. Футболисты сборной Аргентины обыграли команду Никарагуа со счетом 5:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в Сан-Хуане на стадионе «Бисентенарио».

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Источник: AP 2019

В составе сборной Аргентины дублем отметился капитан команды Лионель Месси (37-я и 38-я минуты). Два гола на свой счет также записал форвард итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес (63, 73). Еще один мяч забил полузащитник английского «Уотфорда» Роберто Перейра (81). Единственный гол в составе проигравших себе в актив записал хавбек Хуан Баррера, реализовавший пенальти на первой добавленной ко второму тайму минуте.

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В параллельном матче сборная Уругвая со счетом 3:0 переиграла команду Панамы. Забитыми мячам отметились Макси Гомес (19), Луис Суарес (69) и Федерико Вальверде (79).

Сборные Аргентины и Уругвая примут участие в Кубке Америки, который стартует 14 июня в Бразилии. Завершится турнир 7 июля. Команда Аргентины в группе встретится с соперниками из Колумбии, Парагвая и Катара. Сборная Уругвая в своем квартете сыграет с эквадорскими, японскими и чилийскими футболистами.

Аргентина
5:1
Первый тайм: 2:0
Никарагуа
Футбол, Товарищеские матчи, 8.06.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Estadio Ingeniero Hilario Sanchez
Главные тренеры
Лионель СкалониЭнри Дуарте
Голы
Лионель Месси37′
Хуан Баррера90+1′
Лионель Месси38′
Лаутаро Мартинес63′
Лаутаро Мартинес73′
Роберто Перейра81′
Составы команд
1Франко Армани
4Ренсо Саравия
17Николас Отаменди
5Леандро Паредес
20Джовани Ло Сельсо
2Хуан Фойт
73′
13Рамиро Фунес Мори
8Маркос Акунья
62′
16Родриго де Пауль
18Гвидо Родригес
56′
3Николас Тальяфико
9Серхио Агуэро
45′
21Пауло Дибала
10Лионель Месси
45′
22Лаутаро Мартинес
49′
19Матиас Суарес
57′
7Роберто Перейра
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)4
9Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
9Угловые2
7Фолы14
5Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЭдуардо Гамбоа(Чили)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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