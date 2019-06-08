Сборная Аргентины по футболу разгромила команду Никарагуа благодаря дублю Месси
ТАСС, 8 июня. Футболисты сборной Аргентины обыграли команду Никарагуа со счетом 5:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в
ТАСС, 8 июня. Футболисты сборной Аргентины обыграли команду Никарагуа со счетом 5:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в
В составе сборной Аргентины дублем отметился капитан команды Лионель Месси (37-я и 38-я минуты). Два гола на свой счет также записал форвард итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес (63, 73). Еще один мяч забил полузащитник английского «Уотфорда» Роберто Перейра (81). Единственный гол в составе проигравших себе в актив записал хавбек Хуан Баррера, реализовавший пенальти на первой добавленной ко второму тайму минуте.
Сборные Аргентины и Уругвая примут участие в Кубке Америки, который стартует 14 июня в Бразилии. Завершится турнир 7 июля. Команда Аргентины в группе встретится с соперниками из Колумбии, Парагвая и Катара. Сборная Уругвая в своем квартете сыграет с эквадорскими, японскими и чилийскими футболистами.
|Лионель Скалони
|Энри Дуарте
|Лионель Месси
|37′
|Хуан Баррера
|90+1′
|Лионель Месси
|38′
|Лаутаро Мартинес
|63′
|Лаутаро Мартинес
|73′
|Роберто Перейра
|81′
|1
|Франко Армани
|4
|Ренсо Саравия
|17
|Николас Отаменди
|5
|Леандро Паредес
|20
|Джовани Ло Сельсо
|2
|Хуан Фойт
73′
|13
|Рамиро Фунес Мори
|8
|Маркос Акунья
62′
|16
|Родриго де Пауль
|18
|Гвидо Родригес
56′
|3
|Николас Тальяфико
|9
|Серхио Агуэро
45′
|21
|Пауло Дибала
|10
|Лионель Месси
45′
|22
|Лаутаро Мартинес
49′
|19
|Матиас Суарес
57′
|7
|Роберто Перейра
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|4
|9
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|2
|7
|Фолы
|14
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Эдуардо Гамбоа(Чили)