Моуринью может стать главным тренером сборной Бразилии

По данным газеты, на специалиста вышли представители Бразильской конфедерации футбола. Португальцу могут предложить контракт, если сборная не добьется под руководством нынешнего главного тренера Тите хорошего результата на Кубке Америки.

Моринью ранее многократно говорил, что отдает предпочтение работе в клубах. Однако в Бразилии рассчитывают его переубедить.

Моуринью возглавлял «Порту», «Челси», «Интер», «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Он является 3-кратным чемпионом Англии, 2-кратным чемпионом Италии, 2-кратным чемпионом Португалии, чемпионом Испании и 2-кратным победителем Лиги чемпионов.