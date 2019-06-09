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11:41 (мск), источник: Известия

Моуринью может стать главным тренером сборной Бразилии

Футбольный тренер Жозе Моуринью может возглавить сборную Бразилии. Об этом сообщает португальское издание A Bola.

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По данным газеты, на специалиста вышли представители Бразильской конфедерации футбола. Португальцу могут предложить контракт, если сборная не добьется под руководством нынешнего главного тренера Тите хорошего результата на Кубке Америки.

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«Я считаю, что я особенный»

Моринью ранее многократно говорил, что отдает предпочтение работе в клубах. Однако в Бразилии рассчитывают его переубедить.

Моуринью возглавлял «Порту», «Челси», «Интер», «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Он является 3-кратным чемпионом Англии, 2-кратным чемпионом Италии, 2-кратным чемпионом Португалии, чемпионом Испании и 2-кратным победителем Лиги чемпионов.

Ранее 30 мая стало известно, что португальский агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш займется переходом нападающего петербургского ФК «Зенит» и сборной России по футболу Артема Дзюбы в Английскую премьер-лигу (АПЛ).

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