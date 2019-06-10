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08:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Колумбии победила команду Перу в товарищеском матче

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Сборная Колумбии по футболу обыграла команду Перу в товарищеском матче.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в воскресенье в Лиме, завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Колумбии. Дубль сделал Матеус Урибе (23-я и 65-я минута), еще один гол забил Дуван Сапата (90+4-я). На 55-й минуте с поля был удален игрок команды Перу Йосимар Йотун.

В другом товарищеском матче сборная Парагвая победила команду Гватемалы — 2:0.

Перу
0:3
Первый тайм: 0:1
Колумбия
Футбол, Товарищеские матчи, 9.06.2019, 23:59 (МСК UTC+3)Monumental
Главные тренеры
Рикардо ГарекаКарлуш Кейрош
Голы
Матеус Урибе23′
Матеус Урибе65′
Дуван Сапата90+4′
Составы команд
1Педро Гальесе
1Давид Оспина
2Луис Абрам
6Вильям Тесильо
5Мигель Араухо
13Йерри Мина
6Мигель Трауко
23Давинсон Санчес
55′
19Йосимар Йотун
55′
15Матеус Урибе
80′
23Кристофер Гонсалес
43′
3Стефан Медина
66′
17Луис Адвинкула
55′88′
4Сантьяго Ариас
3Альдо Корсо
10Хамес Родригес
74′
8Кристиан Куэва
67′
14Луис Диас
14Энди Поло
11Хуан Куадрадо
18′45′
13Ренато Тапия
67′
7Дуван Сапата
16Хесус Претель
18Густаво Куэльяр
66′
9Паоло Герреро
70′
5Вильмар Барриос
7Паоло Уртадо
9Радамель Фалькао
45′
18Андре Каррильо
62′
8Эдвин Кардона
11Рауль Руидиас
19Луис Муриэль
45′
20Роджер Мартинес
59′
Статистика
2Желтые карточки4
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)12
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
11Фолы20
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКристиан Феррейра(Уругвай)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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