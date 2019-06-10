Сборная Колумбии победила команду Перу в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в воскресенье в Лиме, завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Колумбии. Дубль сделал Матеус Урибе (23-я и 65-я минута), еще один гол забил Дуван Сапата (90+4-я). На 55-й минуте с поля был удален игрок команды Перу Йосимар Йотун.