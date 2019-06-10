Сборная Колумбии победила команду Перу в товарищеском матче
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Сборная Колумбии по футболу обыграла команду Перу в товарищеском матче.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Сборная Колумбии по футболу обыграла команду Перу в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Лиме, завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Колумбии. Дубль сделал Матеус Урибе (23-я и 65-я минута), еще один гол забил Дуван Сапата (90+4-я). На 55-й минуте с поля был удален игрок команды Перу Йосимар Йотун.
В другом товарищеском матче сборная Парагвая победила команду Гватемалы — 2:0.
|Рикардо Гарека
|Карлуш Кейрош
|Матеус Урибе
|23′
|Матеус Урибе
|65′
|Дуван Сапата
|90+4′
|1
|Педро Гальесе
|1
|Давид Оспина
|2
|Луис Абрам
|6
|Вильям Тесильо
|5
|Мигель Араухо
|13
|Йерри Мина
|6
|Мигель Трауко
|23
|Давинсон Санчес
55′
|19
|Йосимар Йотун
55′
|15
|Матеус Урибе
80′
|23
|Кристофер Гонсалес
43′
|3
|Стефан Медина
66′
|17
|Луис Адвинкула
55′88′
|4
|Сантьяго Ариас
|3
|Альдо Корсо
|10
|Хамес Родригес
74′
|8
|Кристиан Куэва
67′
|14
|Луис Диас
|14
|Энди Поло
|11
|Хуан Куадрадо
18′45′
|13
|Ренато Тапия
67′
|7
|Дуван Сапата
|16
|Хесус Претель
|18
|Густаво Куэльяр
66′
|9
|Паоло Герреро
70′
|5
|Вильмар Барриос
|7
|Паоло Уртадо
|9
|Радамель Фалькао
45′
|18
|Андре Каррильо
62′
|8
|Эдвин Кардона
|11
|Рауль Руидиас
|19
|Луис Муриэль
45′
|20
|Роджер Мартинес
59′
|2
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|20
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Кристиан Феррейра(Уругвай)