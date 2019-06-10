Футболисты сборной Мексики обыграли команду Эквадора в товарищеском матче
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Мексики нанесли поражение команде Эквадора в товарищеском матче, который прошел в США.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Мексики нанесли поражение команде Эквадора в товарищеском матче, который прошел в США.
Игра в Арлингтоне завершилась победой мексиканцев со счетом 3:2. Голы в составе сборной Мексики забили Хонатан дос Сантос (28-я минута), Луис Монтес (62) и Луис Родригес (76). У эквадорцев отличились Анхель Мена (47) и Айртон Пресьядо (66).
Сборная Эквадора готовится к выступлению на Кубке Америки, который стартует 14 июня в Бразилии. Мексиканцы участия в розыгрыше турнира не примут.
|Херардо Мартино
|Эрнан Дарио Гомес
|Хонатан дос Сантос
|28′
|Анхель Мена
|47′
|Луис Монтес
|63′
|Айртон Пресиадо
|66′
|Луис Родригес Аланис
|77′
|–
|Гильермо Очоа
|–
|Максимо Бангера
|–
|Луис Родригес Аланис
|–
|Артуро Мина
|–
|Сесар Монтес
|–
|Роберт Арболеда
88′
|–
|Андрес Гуардадо
|–
|Бедер Кайседо
|–
|Хонатан дос Сантос
|–
|Джефферсон Интриаго
|–
|Хорхе Санчес
46′
|–
|Эннер Валенсия
|–
|Хесус Гальярдо
|–
|Хосе Кинтеро
46′
|–
|Эктор Морено
35′
|–
|Педро Веласко
80′
|–
|Карлос Сальседо
|–
|Айртон Пресиадо
89′
|–
|Орбелин Пинеда
72′
|–
|Ромарио Ибарра
|–
|Родольфо Писарро
|–
|Себастьян Мендес
46′
|–
|Луис Монтес
64′
|–
|Анхель Мена
|–
|Диего Рейес
|–
|Алекс Ренато Ибарра
46′
|–
|Рауль Хименес
61′
|–
|Джефферсон Орехуэла
54′
|–
|Алексис Вега
|–
|Кристиан Рамирес
|–
|Уриэль Антуна
72′
|–
|Карлос Груэсо
46′
|–
|Роберто Альварадо
|–
|Антонио Валенсия
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|8
|7
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Дэвид Гантар(Канада)