Футболисты сборной Мексики обыграли команду Эквадора в товарищеском матче

Игра в Арлингтоне завершилась победой мексиканцев со счетом 3:2. Голы в составе сборной Мексики забили Хонатан дос Сантос (28-я минута), Луис Монтес (62) и Луис Родригес (76). У эквадорцев отличились Анхель Мена (47) и Айртон Пресьядо (66).