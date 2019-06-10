Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Чехия
Черногория
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Болгария
Косово
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Украина
Люксембург
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Сербия
Литва
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Ирландия
Гибралтар
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Дания
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Испания
Швеция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Мальта
Румыния
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Фарерские острова
Норвегия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Польша
Израиль
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Латвия
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Македония
Австрия
Футбол. Сборные
02:00
Мексика3
Эквадор2
Футбол. Сборные
11.06
Тринидад и Тобаго
Канада
Футбол. Сборные
9.06
Парагвай2
Гватемала0
Футбол. Сборные
9.06
Перу0
Колумбия3
Все события
Фоторепортажи
10Голландцы вышли в финал Лиги наций
15Модель, ставшая знаменитой благодаря финалу Лиги чемпионов
10:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты сборной Мексики обыграли команду Эквадора в товарищеском матче

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Мексики нанесли поражение команде Эквадора в товарищеском матче, который прошел в США.

Наверх
Источник: AP 2019

Игра в Арлингтоне завершилась победой мексиканцев со счетом 3:2. Голы в составе сборной Мексики забили Хонатан дос Сантос (28-я минута), Луис Монтес (62) и Луис Родригес (76). У эквадорцев отличились Анхель Мена (47) и Айртон Пресьядо (66).

Сборная Эквадора готовится к выступлению на Кубке Америки, который стартует 14 июня в Бразилии. Мексиканцы участия в розыгрыше турнира не примут.

Мексика
3:2
Первый тайм: 1:0
Эквадор
Футбол, Товарищеские матчи, 10.06.2019, 02:00 (МСК UTC+3)AT&T Stadium
Главные тренеры
Херардо МартиноЭрнан Дарио Гомес
Голы
Хонатан дос Сантос28′
Анхель Мена47′
Луис Монтес63′
Айртон Пресиадо66′
Луис Родригес Аланис77′
Составы команд
Гильермо Очоа
Максимо Бангера
Луис Родригес Аланис
Артуро Мина
Сесар Монтес
Роберт Арболеда
88′
Андрес Гуардадо
Бедер Кайседо
Хонатан дос Сантос
Джефферсон Интриаго
Хорхе Санчес
46′
Эннер Валенсия
Хесус Гальярдо
Хосе Кинтеро
46′
Эктор Морено
35′
Педро Веласко
80′
Карлос Сальседо
Айртон Пресиадо
89′
Орбелин Пинеда
72′
Ромарио Ибарра
Родольфо Писарро
Себастьян Мендес
46′
Луис Монтес
64′
Анхель Мена
Диего Рейес
Алекс Ренато Ибарра
46′
Рауль Хименес
61′
Джефферсон Орехуэла
54′
Алексис Вега
Кристиан Рамирес
Уриэль Антуна
72′
Карлос Груэсо
46′
Роберто Альварадо
Антонио Валенсия
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)8
7Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
2Угловые7
12Фолы16
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяДэвид Гантар(Канада)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Мексика
НовостиМатчиСоставСтатистика
Эквадор
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Дзюба уезжает в Англию. Ему помогает агент Роналду
Украинская красотка, очаровавшая звезду 'Манчестер Сити' (фото)
Новый трофей Роналду: как Португалия выиграла Лигу наций
Унижение в Сент-Луисе: Кубок Стэнли уползает от Тарасенко
Чемпион мира подшутил над Головиным после разгрома Сан-Марино
СМИ: Мбаппе хочет перейти в «Реал», сумма трансфера - € 230 млн
ЦСКА интересуется бывшим футболистом «Арсенала»
Абсолютный чемпион по боксу перенес кровоизлияние в мозг
Призывы «убраться обратно в РФ» посчитали самопиаром Медведевой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь