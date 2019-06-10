Тренер «Кубаночки» Зайцева возглавит женскую сборную РФ по футболу на Универсиаде в Италии

«С 3 по 14 июля в итальянском Неаполе будет проходить Всемирная летняя Универсиада. Стало известно, что наставник футбольного клуба “Кубаночка” Татьяна Зайцева назначена главным тренером женской футбольной сборной России на этот турнир», — говорится в сообщении.

Универсиада в Неаполе пройдет с 3 по 14 июля. Первая летняя Универсиада прошла в 1959 году в итальянском Турине, хотя различные международные студенческие соревнования — летние чемпионаты мира среди студентов, университетские игры, спортивные фестивали молодежи и студентов — проводились с 1923 года. В 1973 году летняя Универсиада прошла в Москве, в 2013 году — в Казани.