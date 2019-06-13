Сборная России на ЧМ-2018 и сейчас: как она изменилась

Источник: Sport24

За год сборная России прошла огромный путь — от самых критикуемых людей в стране (ну, в топе они точно были), до всенародных любимцев, на матчи которых стадионы по всей России забиваются битком. Sport24 вспоминает, что изменилось в сборной России с момента окончания исторического для нас чемпионата мира.

Самый критикуемый игрок

Тогда: Федор Смолов

Сейчас: Артем Дзюба

Про историю Федора Смолова и его паненку знают даже те, кто смотрит футбол полтора раза в год. Федор постепенно находит былой тонус в «Локомотиве», но с мечтами поехать в Европу попрощался и полностью проиграл конкуренцию в сборной Дзюбе.

Артем стал национальным героем, но даже сейчас, после 4+1 в играх с Сан-Марино и Кипром, его критикуют за слабую реализацию. Мол, забивать можно было и больше. Странные претензии, но Черчесову удалось добиться того, что если в сборной кого и всерьез критикуют, то только главного тренера.

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Кто играл в Европе

Тогда: Денис Черышев

Сейчас: Денис Черышев, Александр Головин, Роман Нойштедтер, Федор Кудряшов

До чемпионата мира все сокрушались, что сборная на 99% состоит из представителей РПЛ. Наши не играют в Европе, они никому не нужны — один из главных тезисов. После товарняков с Турцией и Австрией это и правда было похоже на правду. Но после ЧМ все сразу стали прикидывать, кто и в какую европейскую команду отправится в ближайшее время. Уехал только Головин, зимой — Кудряшов (не самый первый кандидат на отъезд). Плюс в сборную вернулся Нойштедтер. В любом случае, нынешняя игра сборной заставляет возвращаться к предположениям, когда отъедут в Европу Чалов, Фернандес и Миранчуки.

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Кто стоил больше всех

Тогда: Марио Фернандес, 16 млн евро.

Сейчас: Марио Фернандес, 26 млн евро.

После чемпионата мира почти все игроки сборной России повысили цифры в своем ценнике на Transfermarkt. Самого большого прогресса добился Фернандес, который подорожал до 26 млн евро и продолжает оставаться самым дорогим футболистом сборной. И первым кандидатом на отъезд в сильный чемпионат. С 18 до 30 млн подорожал Головин, но после провала «Монако» цену на него снизили до 25 млн. Самый высокий прогресс в процентном соотношении выдал Ильзат Ахметов — с 0,4 до 6,5 млн евро.

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий Россия разгромила Сан-Марино в отборе Евро-2020

Самый возрастной игрок

Тогда: Сергей Игнашевич, 38 лет

Сейчас: Маринато Гильерме, 33 года

Возвращение завершившего карьеру Игнашевича — эпопея, достойная экранизации. Сколько было разговоров о том, что вышедший на пенсию защитник и молодой «привозчик» из «Спартака» потопят команду. Но нет, выдержали, а Кутепов даже на время приковал к себе внимание нескольких не самых слабых европейских клубов. Сейчас таких ветеранов как Игнашевич в сборной нет. Самый возрастной — Маринато Гильерме, который в 33 года вдруг оказался самым сильным вратарем страны после ухода Акинфеева.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Blao6UeljmX/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Blao6UeljmX/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Blao6UeljmX/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Sergey Ignashevich (@ignashevich4)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-19T14:15:34+00:00">Jul 19, 2018 at 7:15am PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Самый молодой игрок

Тогда: Александр Головин, 22 года.

Сейчас: Федор Чалов, 21 год.

Александр Головин был главной надеждой сборной на ЧМ, и он сыграл так, как от него ждали. Сейчас его роль выросла еще сильнее — это уже состоявшийся игрок из сильного европейского чемпионата, который к 22 годам сыграл на двух крупных турнирах. Головин и сейчас остается одним из самых молодых футболистов сборной. Уступает только Ахметову и Чалову, которых в последних матчах Черчесов пока не торопится подпускать к основе.

Самый популярный футболист в соцсетях

Тогда: Федор Смолов, 515 тысяч подписчиков в инстаграме.

Сейчас: Артем Дзюба, 1,2 млн подписчиков в инстаграме.