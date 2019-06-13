Сборная России на ЧМ-2018 и сейчас: как она изменилась
Теперь даже критиковать некого.
Теперь даже критиковать некого.
За год сборная России прошла огромный путь — от самых критикуемых людей в стране (ну, в топе они точно были), до всенародных любимцев, на матчи которых стадионы по всей России забиваются битком. Sport24 вспоминает, что изменилось в сборной России с момента окончания исторического для нас чемпионата мира.
Про историю Федора Смолова и его паненку знают даже те, кто смотрит футбол полтора раза в год. Федор постепенно находит былой тонус в «Локомотиве», но с мечтами поехать в Европу попрощался и полностью проиграл конкуренцию в сборной Дзюбе.
Артем стал национальным героем, но даже сейчас, после 4+1 в играх с
До чемпионата мира все сокрушались, что сборная на 99% состоит из представителей РПЛ. Наши не играют в Европе, они никому не нужны — один из главных тезисов. После товарняков с Турцией и Австрией это и правда было похоже на правду. Но после ЧМ все сразу стали прикидывать, кто и в какую европейскую команду отправится в ближайшее время. Уехал только Головин, зимой — Кудряшов (не самый первый кандидат на отъезд). Плюс в сборную вернулся Нойштедтер. В любом случае, нынешняя игра сборной заставляет возвращаться к предположениям, когда отъедут в Европу Чалов, Фернандес и Миранчуки.
После чемпионата мира почти все игроки сборной России повысили цифры в своем ценнике на Transfermarkt. Самого большого прогресса добился Фернандес, который подорожал до 26 млн евро и продолжает оставаться самым дорогим футболистом сборной. И первым кандидатом на отъезд в сильный чемпионат. С 18 до 30 млн подорожал Головин, но после провала «Монако» цену на него снизили до 25 млн. Самый высокий прогресс в процентном соотношении выдал Ильзат Ахметов — с 0,4 до 6,5 млн евро.
Возвращение завершившего карьеру Игнашевича — эпопея, достойная экранизации. Сколько было разговоров о том, что вышедший на пенсию защитник и молодой «привозчик» из «Спартака» потопят команду. Но нет, выдержали, а Кутепов даже на время приковал к себе внимание нескольких не самых слабых европейских клубов. Сейчас таких ветеранов как Игнашевич в сборной нет. Самый возрастной — Маринато Гильерме, который в 33 года вдруг оказался самым сильным вратарем страны после ухода Акинфеева.
Александр Головин был главной надеждой сборной на ЧМ, и он сыграл так, как от него ждали. Сейчас его роль выросла еще сильнее — это уже состоявшийся игрок из сильного европейского чемпионата, который к 22 годам сыграл на двух крупных турнирах. Головин и сейчас остается одним из самых молодых футболистов сборной. Уступает только Ахметову и Чалову, которых в последних матчах Черчесов пока не торопится подпускать к основе.
Из российских футболистов до чемпионата мира первое место удерживал