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8Тренировка сборной России
9«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
19:18 (мск), источник: Sport24

Сборная России на ЧМ-2018 и сейчас: как она изменилась

Теперь даже критиковать некого.

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Источник: Sport24

За год сборная России прошла огромный путь — от самых критикуемых людей в стране (ну, в топе они точно были), до всенародных любимцев, на матчи которых стадионы по всей России забиваются битком. Sport24 вспоминает, что изменилось в сборной России с момента окончания исторического для нас чемпионата мира.

Самый критикуемый игрок

  • Тогда: Федор Смолов
  • Сейчас: Артем Дзюба

Про историю Федора Смолова и его паненку знают даже те, кто смотрит футбол полтора раза в год. Федор постепенно находит былой тонус в «Локомотиве», но с мечтами поехать в Европу попрощался и полностью проиграл конкуренцию в сборной Дзюбе.

Артем стал национальным героем, но даже сейчас, после 4+1 в играх с Сан-Марино и Кипром, его критикуют за слабую реализацию. Мол, забивать можно было и больше. Странные претензии, но Черчесову удалось добиться того, что если в сборной кого и всерьез критикуют, то только главного тренера.

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Кто играл в Европе

  • Тогда: Денис Черышев
  • Сейчас: Денис Черышев, Александр Головин, Роман Нойштедтер, Федор Кудряшов

До чемпионата мира все сокрушались, что сборная на 99% состоит из представителей РПЛ. Наши не играют в Европе, они никому не нужны — один из главных тезисов. После товарняков с Турцией и Австрией это и правда было похоже на правду. Но после ЧМ все сразу стали прикидывать, кто и в какую европейскую команду отправится в ближайшее время. Уехал только Головин, зимой — Кудряшов (не самый первый кандидат на отъезд). Плюс в сборную вернулся Нойштедтер. В любом случае, нынешняя игра сборной заставляет возвращаться к предположениям, когда отъедут в Европу Чалов, Фернандес и Миранчуки.

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Кто стоил больше всех

  • Тогда: Марио Фернандес, 16 млн евро.
  • Сейчас: Марио Фернандес, 26 млн евро.

После чемпионата мира почти все игроки сборной России повысили цифры в своем ценнике на Transfermarkt. Самого большого прогресса добился Фернандес, который подорожал до 26 млн евро и продолжает оставаться самым дорогим футболистом сборной. И первым кандидатом на отъезд в сильный чемпионат. С 18 до 30 млн подорожал Головин, но после провала «Монако» цену на него снизили до 25 млн. Самый высокий прогресс в процентном соотношении выдал Ильзат Ахметов — с 0,4 до 6,5 млн евро.

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Самый возрастной игрок

  • Тогда: Сергей Игнашевич, 38 лет
  • Сейчас: Маринато Гильерме, 33 года

Возвращение завершившего карьеру Игнашевича — эпопея, достойная экранизации. Сколько было разговоров о том, что вышедший на пенсию защитник и молодой «привозчик» из «Спартака» потопят команду. Но нет, выдержали, а Кутепов даже на время приковал к себе внимание нескольких не самых слабых европейских клубов. Сейчас таких ветеранов как Игнашевич в сборной нет. Самый возрастной — Маринато Гильерме, который в 33 года вдруг оказался самым сильным вратарем страны после ухода Акинфеева.

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Самый молодой игрок

  • Тогда: Александр Головин, 22 года.
  • Сейчас: Федор Чалов, 21 год.

Александр Головин был главной надеждой сборной на ЧМ, и он сыграл так, как от него ждали. Сейчас его роль выросла еще сильнее — это уже состоявшийся игрок из сильного европейского чемпионата, который к 22 годам сыграл на двух крупных турнирах. Головин и сейчас остается одним из самых молодых футболистов сборной. Уступает только Ахметову и Чалову, которых в последних матчах Черчесов пока не торопится подпускать к основе.

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Самый популярный футболист в соцсетях

  • Тогда: Федор Смолов, 515 тысяч подписчиков в инстаграме.
  • Сейчас: Артем Дзюба, 1,2 млн подписчиков в инстаграме.

Из российских футболистов до чемпионата мира первое место удерживал экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов. Черчесов в команду его не взял, потому самым популярным игроком в соцсетях был Федор Смолов. Фото со светских раутов, стильные луки, совместки со знаменитостями — в его аккаунте и правда всегда было много чего интересного. Но после ЧМ в отрыв ушел Артем Дзюба, который обзавелся всероссийской популярностью, а число его подписчиков выросло в разы.

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