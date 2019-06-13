Крстаич покинул пост главного тренера сборной Сербии по футболу
ТАСС, 13 июня. Младен Крстаич покинул должность главного тренера сборной Сербии. Об этом сообщает
ТАСС, 13 июня. Младен Крстаич покинул должность главного тренера сборной Сербии. Об этом сообщает
Сборная Сербии 7 июня проиграла в гостях украинцам со счетом 0:5 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В понедельник сербы победили дома команду Литвы (4:1). Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. Новый тренер будет объявлен позднее.
«Члены комитета по чрезвычайным вопросам ФСР выразили свою признательность бывшему тренеру национальной сборной за очень профессиональную работу, особенно за успехи, достигнутые в Лиге наций, и пожелали ему удачи и успехов в дальнейшей карьере.
Крстаич возглавил команду в 2017 году, сменив на посту главного тренера Славолюба Муслина. На чемпионате мира в России сборная Сербии заняла третье место в группе и не вышла в