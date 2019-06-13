Крстаич покинул пост главного тренера сборной Сербии по футболу

Источник: РИА "Новости"

Сборная Сербии 7 июня проиграла в гостях украинцам со счетом 0:5 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В понедельник сербы победили дома команду Литвы (4:1). Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. Новый тренер будет объявлен позднее.

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«Члены комитета по чрезвычайным вопросам ФСР выразили свою признательность бывшему тренеру национальной сборной за очень профессиональную работу, особенно за успехи, достигнутые в Лиге наций, и пожелали ему удачи и успехов в дальнейшей карьере. Из-за его человеческих качеств, всего, что он дал сербскому футболу как игрок и тренер, Младен Крстаич всегда будет частью нашей футбольной семьи», — говорится в заявлении пресс-службы федерации.