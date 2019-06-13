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20:22 (мск), источник: ТАСС

Крстаич покинул пост главного тренера сборной Сербии по футболу

ТАСС, 13 июня. Младен Крстаич покинул должность главного тренера сборной Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Футбольного союза Сербии (ФСР).

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Источник: РИА "Новости"

Сборная Сербии 7 июня проиграла в гостях украинцам со счетом 0:5 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В понедельник сербы победили дома команду Литвы (4:1). Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. Новый тренер будет объявлен позднее.

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«Члены комитета по чрезвычайным вопросам ФСР выразили свою признательность бывшему тренеру национальной сборной за очень профессиональную работу, особенно за успехи, достигнутые в Лиге наций, и пожелали ему удачи и успехов в дальнейшей карьере. Из-за его человеческих качеств, всего, что он дал сербскому футболу как игрок и тренер, Младен Крстаич всегда будет частью нашей футбольной семьи», — говорится в заявлении пресс-службы федерации.

Крстаич возглавил команду в 2017 году, сменив на посту главного тренера Славолюба Муслина. На чемпионате мира в России сборная Сербии заняла третье место в группе и не вышла в плей-офф. В Лиге наций сербы под руководством специалиста заняли первое место в четвертой группе лиги С и завоевали право выступить в лиге В. В отборочном цикле чемпионата Европы — 2020 команда Сербии с 4 очками на данный момент занимает третью строчку группы В, уступая сборным Украины (10 очков) и Люксембурга (4).

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