Кубок Америки: шанс для Месси и Бразилия без Неймара

Источник: AFP 2019

Есть ли жизнь без Неймара?

Возможно, это только личные впечатления, но, кажется, что таких искренних эмоций, как после победного пенальти в финале Олимпиады в Рио, у Неймара​ не было никогда. Наверное, поэтому домашний для Бразилии розыгрыш Кубка Америки казался турниром, который станет для одного из главных талантов мирового футбола чем-то вроде волшебного эликсира. Увы, 2019-й год превращается для Неймара в один бесконечный кошмар.

Сначала аналог травмы, помешавшей бразильской «десятке» подойти в оптимальной форме к разочаровавшему всю страну ЧМ-2018. Затем удар болельщика, оскорблявшего игроков «ПСЖ» болельщика после проигранного финала Кубка Франции, и две дисквалификации — внутри страны и на три матча нового розыгрыша Лиги чемпионов. Наконец, обвинения в изнасиловании и передача капитанской повязки Дани Алвесу. И, как апофеоз черной полосы, новая травма в контрольном матче с Катаром.

Кажется, это уже перебор для одного человека. А еще это проблема для турнира, который лишился одного из самых медийных персонажей и лица для афиши. Парадокс заключается в том, что для сборной Бразилии отсутствие Неймара может оказаться благом. Во-первых, исчезнет тянувшийся за экс-капитаном шлейф негатива. Во-вторых, главный тренер Тите может выстроить более сбалансированную игру без крена в сторону своей примы, а те, кто попал в заявку сыграют за себя и за того парня.

Прежде всего, я переживаю за Неймара и его здоровье. Сожалею, что в составе моей команды нет игрока такого уровня. Неймар входит в тройку лучших футболистов мира. Главный тренер сборной Бразилии Тите

Между тем, бразильская сборная после мирового первенства прилично обновилась. Кроме Неймара в ней сейчас нет Марселу, Фреда, Паулинью, Ренату Аугусту, Дугласа Косты, а Виллиан вскочил в последний вагон уходящего поезда только в силу форс-мажорных обстоятельств. Зато есть голодное до больших побед новое поколение в лице Габриэла Жезуса и Ришарлисона, Артура и Давида Нереса, Лукаса Пакеты и Эвертона, которому «Спартак» почему-то предпочел Педро Рошу.

Добавив к этому коктейлю опыт ветеранов, блестящую вратарскую линию в лице Алиссона и Эдерсона, отличного тренера и помощь родных стен, получаем на выходе фаворита номер один. Не такого, конечно, который может проиграть только самому себе, но имеющего все основания рассчитывать на девятый для страны трофей континентального первенства.

Ставка на Месси

И все же вернемся к звездам, которые должны привлекать к Кубку Америки внимание во всем мире. Звонких имен в заявочных листах хватает. Кавани и успевший залечить травму Луис Суарес, Фалькао и Хамес Родригес, Роберту Фирмину и Сапата… Можно вспомнить несгибаемых ветеранов — перуанца Паоло Герреро и парагвайца Оскара Кардосо. И даже завсегдатая скамейки запасных «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса. Наверное, не все помнят, на что он способен, однако его сборная — действующий обладатель Кубка Америки, выигравший титул вопреки всем прогнозам два раза подряд.

Однако лицом стартующего турнира для всей планеты станет Месси. Человек, которого три года назад чилийцы заставили рыдать после очередного проигранного финала, и чья история взаимоотношений с национальной командой слишком сложна, чтобы быть уверенным в аргентинском прорыве. В 2016-м Лео впервые заявил об уходе из сборной, однако любовь к стране и желание что-то выиграть не на клубном уровне, оказались сильнее ставших бесконечными разочарований.

Мне хочется завоевать трофей с национальной командой больше для Месси, чем для себя. Надеюсь, что однажды это случится. Наша общая мечта — выиграть Кубок Америки. Форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро

Король вернулся на финише отборочного цикла ЧМ-2018 и добыл Аргентине пропуск на турнир в Россию, а дальше все развивалось, словно по спирали. Очередное фиаско, взятая Месси девятимесячная пауза, и новое возвращение за мечтой в совсем другую команду, которую не без успеха начал выстраивать Лионель Скалони. Назначение специалиста, никогда не работавшего главным тренером, а лишь помогавшего Хорхе Сампаоли в «Севилье» и в аргентинской сборной, многими оценивалось скептически. Однако свежий взгляд на команду и просмотр большого числа кандидатов заставили поверить в перспективы не обладающего серьезным опытом специалиста.

Но далеко не факт, что возвращение Месси — да еще и в компании со старыми друзьями Агуэро и Ди Марией — облегчит жизнь Скалони. Скорее наоборот, потому что прежняя тактика с Лео не работает и уже скорректирована, Дибала снова оказывается в тени короля Лео, отходит на второй план Лаутаро Мартинес, а Икарди в заявке на турнир и вовсе отсутствует.

Я хочу закончить карьеру, выиграв что-то с Аргентиной, буду продолжать пытаться, спотыкаться и снова вставать, чтобы бороться за свою мечту. Лионель Месси