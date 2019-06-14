Юношеская сборная Турции по футболу стала бронзовым призером Мемориала Гранаткина

За победителей матча дважды забил Фират Гуллу (26-я и 73-я минуты), по разу отличились Али Кол (21) и Мухаммет Арслантас (90). В составе второй сборной России голы забили Илья Петухов (13, с пенальти) и Игорь Школик (89).

Мемориал Гранаткина — традиционный ежегодный турнир, первый розыгрыш которого прошел в 1981 году в Москве. С 1993 по 2000 год турнир не проводился и был возрожден в 2001 году. Розыгрыши 2004 и 2005 годов прошли в Москве, остальные — в Санкт-Петербурге. В турнире принимают участие юношеские сборные команды, составленные из футболистов 2001 года рождения и младше.