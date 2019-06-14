Суарес: Мы с Месси поддержали Неймара, ему сейчас очень тяжело

«Мы с Месси разговаривали с Неймаром, поддержали парня. Ему грустно пропускать такой крупный турнир, как Кубок Америки. Сборная Бразилии многое теряет из-за отсутствия Неймара. Он один из лучших игроков в мире, но в Бразилии есть и другие сильные футболисты. Думаю, найдётся тот, кто сможет заменить Неймара. Это показывает, что сборная Бразилии — это команда. Сейчас Неймару очень тяжело. Знаю это, потому что мы дружим», — приводит слова Суареса Globo Esporte.