Кержаков пожаловался на необходимость футболистов сдавать ЕГЭ

Источник: РИА "Новости"

По его словам, необходимость одиннадцатиклассников сдавать единый госэкзамен оказывает психологическое давление на футболистов, однако не является большой проблемой. «Когда они приезжают с экзаменов, чувствуется волнение. Они думают, как сдали, как сдавать следующий. Кто-то готовился прямо здесь, брал с собой учебники», — поделился бывший нападающий российской сборной.

Читайте также Кержаков научит бить юношескую сборную

Кержаков подчеркнул, что не считает правильной практику, когда юные спортсмены сдают ЕГЭ. «Нужно либо корректировать сроки, либо менять возраст», — заявил он. По мнению тренера, профессионалы должны концентрироваться на игре «хотя бы во время матча».

В марте 2018-го Кержаков возглавил юношескую сборную страны. Специалист будет работать со спортсменами не старше 2001 года рождения. Его контракт действует до конца 2019 года.