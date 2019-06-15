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09:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Кержаков пожаловался на необходимость футболистов сдавать ЕГЭ

Тренер юношеской сборной по футболу Александр Кержаков рассказал о влиянии ЕГЭ на игроков команды. Об этом сообщает Sports24.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, необходимость одиннадцатиклассников сдавать единый госэкзамен оказывает психологическое давление на футболистов, однако не является большой проблемой. «Когда они приезжают с экзаменов, чувствуется волнение. Они думают, как сдали, как сдавать следующий. Кто-то готовился прямо здесь, брал с собой учебники», — поделился бывший нападающий российской сборной.

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Кержаков подчеркнул, что не считает правильной практику, когда юные спортсмены сдают ЕГЭ. «Нужно либо корректировать сроки, либо менять возраст», — заявил он. По мнению тренера, профессионалы должны концентрироваться на игре «хотя бы во время матча».

В марте 2018-го Кержаков возглавил юношескую сборную страны. Специалист будет работать со спортсменами не старше 2001 года рождения. Его контракт действует до конца 2019 года.

34-летний Кержаков выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 год и с 2010 по 2017 год. За это время он трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок и однажды — Кубок страны. Кроме того, он выступал за «Динамо», испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих».

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