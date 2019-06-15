Сборная Бразилии разгромила команду Боливии в стартовом матче Кубка Америки по футболу
ТАСС, 15 июня. Футболисты сборной Бразилии со счетом 3:0 обыграли команду Боливии в первой встрече домашнего Кубка Америки. Матч состоялся в
ТАСС, 15 июня. Футболисты сборной Бразилии со счетом 3:0 обыграли команду Боливии в первой встрече домашнего Кубка Америки. Матч состоялся в
Встреча прошла с подавляющим преимуществом хозяев турнира. Сборная Бразилии нанесла 20 ударов по воротам (пять в створ). Команда Боливии пробила пять раз (один в створ). При этом хозяева поля владели мячом на протяжении 74% игрового времени.
Первый тайм соперники завершили со счетом 0:0, но уже в самом начале второй половины встречи бразильцы открыли счет — на 46-й минуте защитник боливийцев Адриан Жусиньо сыграл рукой в своей штрафной, после чего арбитр Нестор Питана обратился за помощью к системе видеоассистента рефери (VAR) и назначил пенальти. Одиннадцатиметровый удар реализовал полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо (50). Через три минуты он же оформил дубль, замкнув головой передачу Роберто Фирмино. Разгром команды Боливии завершил нападающий «Гремио» Эвертон (85).
Сборная Бразилии вышла на матч в
Следующую встречу сборная Бразилии проведет в ночь на 19 июня против команды Венесуэлы. Сборная Боливии в этот же день сыграет с командой Перу. Турнир продлится до 7 июля.