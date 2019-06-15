Сборная Бразилии разгромила команду Боливии в стартовом матче Кубка Америки по футболу

Источник: AP 2019

Встреча прошла с подавляющим преимуществом хозяев турнира. Сборная Бразилии нанесла 20 ударов по воротам (пять в створ). Команда Боливии пробила пять раз (один в створ). При этом хозяева поля владели мячом на протяжении 74% игрового времени.

Первый тайм соперники завершили со счетом 0:0, но уже в самом начале второй половины встречи бразильцы открыли счет — на 46-й минуте защитник боливийцев Адриан Жусиньо сыграл рукой в своей штрафной, после чего арбитр Нестор Питана обратился за помощью к системе видеоассистента рефери (VAR) и назначил пенальти. Одиннадцатиметровый удар реализовал полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо (50). Через три минуты он же оформил дубль, замкнув головой передачу Роберто Фирмино. Разгром команды Боливии завершил нападающий «Гремио» Эвертон (85).

Сборная Бразилии вышла на матч в бело-синей форме, которую последний раз использовала в 1950 году. Команда становилась победителем Кубка Америки восемь раз. Последний трофей был завоеван в 2007 году. В финале турнира бразильские футболисты обыграли команду Аргентины со счетом 3:0.

Чаще остальных Кубок Америки завоевывала сборная Уругвая (15 раз, последний титул выигран в 2011 году). Второе место в списке самых успешных южноамериканских команд на внутренней арене занимают аргентинцы (14, 1993). Бразильцы по этому показателю идут на третьей строчке.