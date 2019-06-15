Проблема Месси в сборной есть. Возможно, взять трофей поможет только иностранец

Источник: Reuters

«Я играл против Венесуэлы дважды. В Каракасе мы выиграли 7:0, а в Росарио — 11:0. Восемнадцать мячей в двух матчах. И теперь я вижу, как мы изо всех сил пытаемся просто выиграть у Венесуэлы… У нас что-то явно не так».

Маэстро Сесар Луис Менотти встревожен, и есть отчего быть встревоженным. Несколько последних лет аргентинский футбол живёт в постоянном парадоксе. Тренерская школа страны — самая влиятельная в мире, она порождает всё новых и новых адептов в разных странах; качественных футболистов академии выплёвывают толпами; один из двух безоговорочно лучших игроков современности — тоже аргентинец, но при этом сборная страны так и не может добиться успеха даже на континентальном турнире уже более 25 лет.

И даже больше: для каждого из последних шести тренеров сборной наличие в составе Месси становилось в какой-то момент (а иногда — с самого начала) проблемой.

«Сейчас мы не закончили поиск того, что будет лучше для нас на данный момент. Или что лучшим образом поможет Лео, ведь у нас есть лучший в мире игрок, а мы не знаем, как извлечь из этого преимущества», — эти слова Нико Тальяфико весной обошли все мировые СМИ только из-за их заголовочности. Смотрите, мол, сами аргентинцы признают, что не могут справиться с Месси. Тем не менее, важна и другая часть цитаты Тальяфико, которую приводили уже гораздо реже.

«Мы пережили два великих этапа в нашем футболе с Менотти и Билардо, которые продемонстрировали два разных способа понимания футбола. Сейчас нам нужно найти идею или тренера, который заставит нас понять подход, который он прививает, и принесёт порядок, в котором мы нуждаемся», — говорил защитник «Аякса», уже выходивший на поле с капитанской повязкой в сборной.

Во всей цитате есть несколько важных моментов. Во-первых, Тальяфико в первую очередь объясняет тот факт, что сборная до сих пор переживает противостояние меноттистов и билардистов — все попытки найти какой-то компромисс заканчиваются провалом, потому и ощущение бессрочного перепутья, на котором стоит национальная команда. Во-вторых, влияние Месси на сборную всё же частично противопоставляет его команде — вот главное из того, что признаёт защитник: «Надо найти, что лучше для нас или для Месси».

Хорхе Сампаоли может многое рассказать об этом. Бывший главный тренер сборной так и не нашёл, как играть с Лео на поле. Камикадзе-футбол, который привлекал и давал результат в других командах Сампаоли, строился в том числе и на том, что каждый должен был успевать отработать в обороне после потери — вне зависимости от позиции. С первого дня Сампаоли приходилось придумывать, как освободить Месси от обороны, что моментально нарушало концепт. Найти другое решение тренер не сумел — хотя перепробовал всё.

И здесь есть главный важный момент. Спор меноттистов и билардистов — это противостояние тотальных догматиков, он привел к тому, что каждый тренер в Аргентине невероятно уверен в собственном концепте футбола. Даже в ущерб командному порядку аргентинские тренеры готовы жёстко настаивать на модели игры, которую они считают правильной — вот на что намекает Тальяфико.

И он знает, о чём говорит. Нико выбрал «Аякс» в качестве места продолжения карьеры в первую очередь потому что после завершения карьеры хочет стать тренером — он признавался, что для этого искал клуб с собственной философией, отличающейся от аргентинской.

За время в «Аяксе» Тальяфико убедился в том, что слепое следование концепту может идти во вред — так он поучаствовал в эксперименте Эрика тен Хага, отказавшегося от вечных амстердамских 4−3−3. «Аяксу» оказался нужен чужак тен Хаг, чтобы сделать рывок вперёд. Возможно, чтобы сборная Аргентины разрешила проблему сборной, при живом Месси ей тоже нужен тренер-чужак; местные слишком заперты внутри концепта.