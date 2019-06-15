Проблема Месси в сборной есть. Возможно, взять трофей поможет только иностранец
Не показывайте это предположение аргентинцам!
Не показывайте это предположение аргентинцам!
«Я играл против Венесуэлы дважды. В Каракасе мы выиграли 7:0, а в Росарио — 11:0. Восемнадцать мячей в двух матчах. И теперь я вижу, как мы изо всех сил пытаемся просто выиграть у Венесуэлы… У нас
Маэстро Сесар Луис Менотти встревожен, и есть отчего быть встревоженным. Несколько последних лет аргентинский футбол живёт в постоянном парадоксе. Тренерская школа страны — самая влиятельная в мире, она порождает всё новых и новых адептов в разных странах; качественных футболистов академии выплёвывают толпами; один из двух безоговорочно лучших игроков современности — тоже аргентинец, но при этом сборная страны так и не может добиться успеха даже на континентальном турнире уже более 25 лет.
И даже больше: для каждого из последних шести тренеров сборной наличие в составе Месси становилось в
«Сейчас мы не закончили поиск того, что будет лучше для нас на данный момент. Или что лучшим образом поможет Лео, ведь у нас есть лучший в мире игрок, а мы не знаем, как извлечь из этого преимущества», — эти слова Нико Тальяфико весной обошли все мировые СМИ только
«Мы пережили два великих этапа в нашем футболе с Менотти и Билардо, которые продемонстрировали два разных способа понимания футбола. Сейчас нам нужно найти идею или тренера, который заставит нас понять подход, который он прививает, и принесёт порядок, в котором мы нуждаемся», — говорил защитник «Аякса», уже выходивший на поле с капитанской повязкой в сборной.
Во всей цитате есть несколько важных моментов.
Хорхе Сампаоли может многое рассказать об этом. Бывший главный тренер сборной так и не нашёл, как играть с Лео на поле.
И здесь есть главный важный момент. Спор меноттистов и билардистов — это противостояние тотальных догматиков, он привел к тому, что каждый тренер в Аргентине невероятно уверен в собственном концепте футбола. Даже в ущерб командному порядку аргентинские тренеры готовы жёстко настаивать на модели игры, которую они считают правильной — вот на что намекает Тальяфико.
И он знает, о чём говорит. Нико выбрал «Аякс» в качестве места продолжения карьеры в первую очередь потому что после завершения карьеры хочет стать тренером — он признавался, что для этого искал клуб с собственной философией, отличающейся от аргентинской.
За время в «Аяксе» Тальяфико убедился в том, что слепое следование концепту может идти во вред — так он поучаствовал в эксперименте Эрика тен Хага, отказавшегося от вечных амстердамских 4−3−3. «Аяксу» оказался нужен чужак тен Хаг, чтобы сделать рывок вперёд. Возможно, чтобы сборная Аргентины разрешила проблему сборной, при живом Месси ей тоже нужен тренер-чужак; местные слишком заперты внутри концепта.
Единственный за всю историю иностранный тренер работал со сборной Аргентины в 1934 году.