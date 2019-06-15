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23:14 (мск), источник: Sport24

Сборная Аргентины не выиграет серьезный трофей, пока в ней играет Месси. Лео мешает команде

Он гений, но ради его гениальности приходится многим жертвовать.

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Источник: Sport24

Совсем скоро Аргентина стартует на Копа Америка. Турнире, который для большинства европейцев ассоциируется с этой картинкой.

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Раз за разом сборная Аргентины Лео и его партнеры выходил ив финал и всякий раз обнаруживали в своих ногах зубы игроков сборной Чили. Они вцеплялись в каждый шанс и показывали, что трофеи берут крутые команды, а не крутые игроки.

Этот Кубок Америки — возможно, последний шанс Месси зацепить серьезный трофей в роли лидера своей сборной. Да, скорее всего, Лео поедет в Катар, но не факт, что в 34 будет тащить сборную на своем горбу. Да, возможно, будут другие Копа Америка, но в глобальном смысле вряд ли что-то изменится. И даже если Аргентина при игровой карьере Месси возьмет такой желанный титул, в истории все равно останется эпоха, когда команда лежала под одним гением. Который в одиночку вытаскивал команду на чемпионат мира и который годами мешал тренерам выстроить сбалансированный механизм.

Месси — великий игрок, главный претендент на «Золотой мяч» даже несмотря на успех Вирджила ван Дейка. В очередном сезоне он был роскошен, но «Барса» снова проскочила мимо финала ЛЧ. «Гоните физрука Вальверде» — самые популярные лозунги после позорища на «Энфилде». Только мало кто задумывался, на что приходится годами идти тренерам «Барселоны» и сборной Аргентины, чтобы главный герой чувствовал себя комфортно.

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Если не вдаваться в тактические нюансы, то Месси одновременно и благословение, и проклятие команд, за которые играет. Благословение — понятно почему, выдавать в каждом матче такое, как он, не может больше никто в мире. А проклятие кроется в разрушении баланса команды. Особенно это касается прессинга. Помните, как все восхищались тем, что Лионель играет на рывках примерно 10% игрового времени и совмещает это с гениальной результативностью? Да, безусловно, это круто.

Но тренер Месси не может выстроить отлаженный прессинг, так как Лео не будет должным образом его поддерживать. Тренер Месси знает, что его команда в любом случае будет обороняться вдесятером. Тренер Месси понимает, что должен создать максимально комфортные условия на поле для своей звезды (например, потому на ЧМ в основе выходил работящий, но далеко не самый талантливый Макси Меса, а не Пауло Дибала). И тренер Месси понимает, что, сколько бы он ни сидел у монитора по ночам, разбирая слабые места соперника, он всё равно зависит от того, как сработает Лео и насколько качественно с ним сыграют соперники.

Почему такого не случается в сборной Португалии? Ответ простой: Роналду просто не оказывает настолько чудовищного влияния на игру, как Месси. Криштиану уже давно превратился в форварда штрафной, который мастерски находит там свободные зоны и реализует моменты. Месси не такой, ему нужно быть в центре событий: раскручивать атаки, проходить соперников на дриблинге и вырезать пасы из центра поля на 50 метров.

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Годами сборная Аргентины является заложницей ситуации. Не ставить самого гениального игрока в истории страны в основу — преступление и грех. Ставить его — значит снова перекладывать всю ответственность на одного человека и молиться, чтобы его божественный дар сотворил еще одно чудо.

Возможно, через лет 5−7 сборная Аргентины будет мощной сбалансированной командой, где все будет работать как в успешных современных коллективах (в «Ливерпуле», «Ман Сити» и даже «Юве» нет ярко выраженного лидера, от которого зависело бы все). Но не при Месси. Кажется, в Аргентине больше ждут, когда Месси возьмет со сборной этот чертов трофей, чем сам факт завоевания страной титула. Про помощь Месси уже давно говорят и тренеры, и партнеры. Эго смиряют даже самые большие звезды.

Мне хочется завоевать трофей для Месси, а не для себя. Это наша общая мечта. Аргентина давно не побеждала на Копа Америка, Лионель и остальные игроки страдают от этого.
Серхио Агуэро

Месси точно еще возьмет множество титулов с «Барселоной», где хватает классных исполнителей, чтобы добиваться результата, даже несмотря на проблемы, которые создает Лео. Ниже — заявка сборной Аргентины на Копа Америка. Напоследок посмотрите ее и ответьте себе на вопрос, способна ли эта команда помочь Месси выиграть то, чего так хочет он и вся страна. И смогут ли эти люди сделать что-то, чтобы волшебство их партнера с десяткой не спине очередной год подряд не было слито в унитаз.

Вратари: Франко Армани («Ривер Плейт»), Эстебан Андрада («Бока Хуниорс»), Агустин Маркесин («Америка»);.

Защитники: Ренцо Саравия («Расинг Авельянеда»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Херман Пеццелья («Фиорентина»), Николас Тальяфико («Аякс»), Маркос Акунья («Спортинг»), Рамиро Фунес Мори («Вильярреал»), Хуан Фойт («Тоттенхэм»);.

Полузащитники: Леандро Паредес, Анхель Ди Мария (оба — «ПСЖ»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Эксекиэль Паласиос («Ривер Плейт»), Гидо Родригес («Америка»), Роберто Перейра («Уотфорд»), Родриго де Пауль («Удинезе»), Федерико Сарачо («Расинг Авельянеда»);.

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Пауло Дибала («Ювентус»), Матиас Суарес («Ривер Плейт»).

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