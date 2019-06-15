Сборная Аргентины не выиграет серьезный трофей, пока в ней играет Месси. Лео мешает команде
Он гений, но ради его гениальности приходится многим жертвовать.
Он гений, но ради его гениальности приходится многим жертвовать.
Совсем скоро Аргентина стартует на Копа Америка. Турнире, который для большинства европейцев ассоциируется с этой картинкой.
Раз за разом сборная Аргентины Лео и его партнеры выходил ив финал и всякий раз обнаруживали в своих ногах зубы игроков сборной Чили. Они вцеплялись в каждый шанс и показывали, что трофеи берут крутые команды, а не крутые игроки.
Этот Кубок Америки — возможно, последний шанс Месси зацепить серьезный трофей в роли лидера своей сборной. Да, скорее всего, Лео поедет в Катар, но не факт, что в 34 будет тащить сборную на своем горбу. Да, возможно, будут другие Копа Америка, но в глобальном смысле вряд ли
Месси — великий игрок, главный претендент на «Золотой мяч» даже несмотря на успех Вирджила ван Дейка. В очередном сезоне он был роскошен, но «Барса» снова проскочила мимо финала ЛЧ. «Гоните физрука Вальверде» — самые популярные лозунги после позорища на «Энфилде». Только мало кто задумывался, на что приходится годами идти тренерам «Барселоны» и сборной Аргентины, чтобы главный герой чувствовал себя комфортно.
Если не вдаваться в тактические нюансы, то Месси одновременно и благословение, и проклятие команд, за которые играет. Благословение — понятно почему, выдавать в каждом матче такое, как он, не может больше никто в мире. А проклятие кроется в разрушении баланса команды. Особенно это касается прессинга. Помните, как все восхищались тем, что Лионель играет на рывках примерно 10% игрового времени и совмещает это с гениальной результативностью? Да, безусловно, это круто.
Но тренер Месси не может выстроить отлаженный прессинг, так как Лео не будет должным образом его поддерживать. Тренер Месси знает, что его команда в любом случае будет обороняться вдесятером. Тренер Месси понимает, что должен создать максимально комфортные условия на поле для своей звезды (например, потому на ЧМ в основе выходил работящий, но далеко не самый талантливый Макси Меса, а не Пауло Дибала). И тренер Месси понимает, что, сколько бы он ни сидел у монитора по ночам, разбирая слабые места соперника, он всё равно зависит от того, как сработает Лео и насколько качественно с ним сыграют соперники.
Почему такого не случается в сборной Португалии? Ответ простой: Роналду просто не оказывает настолько чудовищного влияния на игру, как Месси. Криштиану уже давно превратился в форварда штрафной, который мастерски находит там свободные зоны и реализует моменты. Месси не такой, ему нужно быть в центре событий: раскручивать атаки, проходить соперников на дриблинге и вырезать пасы из центра поля на 50 метров.
Годами сборная Аргентины является заложницей ситуации. Не ставить самого гениального игрока в истории страны в основу — преступление и грех. Ставить его — значит снова перекладывать всю ответственность на одного человека и молиться, чтобы его божественный дар сотворил еще одно чудо.
Возможно, через лет 5−7 сборная Аргентины будет мощной сбалансированной командой, где все будет работать как в успешных современных коллективах (в «Ливерпуле», «Ман Сити» и даже «Юве» нет ярко выраженного лидера, от которого зависело бы все). Но не при Месси. Кажется, в Аргентине больше ждут, когда Месси возьмет со сборной этот чертов трофей, чем сам факт завоевания страной титула. Про помощь Месси уже давно говорят и тренеры, и партнеры. Эго смиряют даже самые большие звезды.
Мне хочется завоевать трофей для Месси, а не для себя. Это наша общая мечта. Аргентина давно не побеждала на Копа Америка, Лионель и остальные игроки страдают от этого.
Месси точно еще возьмет множество титулов с «Барселоной», где хватает классных исполнителей, чтобы добиваться результата, даже несмотря на проблемы, которые создает Лео. Ниже — заявка сборной Аргентины на Копа Америка. Напоследок посмотрите ее и ответьте себе на вопрос, способна ли эта команда помочь Месси выиграть то, чего так хочет он и вся страна. И смогут ли эти люди сделать
Вратари: Франко Армани («Ривер Плейт»), Эстебан Андрада («Бока Хуниорс»), Агустин Маркесин («Америка»);.
Защитники: Ренцо Саравия («Расинг Авельянеда»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Херман Пеццелья («Фиорентина»), Николас Тальяфико («Аякс»), Маркос Акунья («Спортинг»), Рамиро Фунес Мори («Вильярреал»), Хуан Фойт («Тоттенхэм»);.
Полузащитники: Леандро Паредес, Анхель Ди Мария (оба — «ПСЖ»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Эксекиэль Паласиос («Ривер Плейт»), Гидо Родригес («Америка»), Роберто Перейра («Уотфорд»), Родриго де Пауль («Удинезе»), Федерико Сарачо («Расинг Авельянеда»);.
Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Пауло Дибала («Ювентус»), Матиас Суарес («Ривер Плейт»).