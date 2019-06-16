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11:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Месси рассказал, почему Аргентина проиграла Колумбии

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси — о матче с командой Колумбии (0:2) в рамках группового турнира Кубка Америки.

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Источник: Reuters

— Из этого матча мы можем вынести позитив, мы готовы принять вызов, который стоит перед нами, — цитирует Месси Goal.com. — Нам некогда жаловаться. Нужно смотреть вперед с высоко поднятой головой и продолжать. Впереди еще большая часть турнира. Колумбийцы хорошо контролировали мяч, но не создавали явных моментов. А когда мы сделали шаг вперед во втором тайме, они забили. Они забили нам тогда, когда мы показывали свою лучшую игру. Это и стоило нам поражения. Мы используем это как урок перед следующими играми. Все по-прежнему зависит от нас. Непросто начинать турнир с поражения, но если мы победим Парагвай, то вернемся к комфортной ситуации.

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