Месси рассказал, почему Аргентина проиграла Колумбии

— Из этого матча мы можем вынести позитив, мы готовы принять вызов, который стоит перед нами, — цитирует Месси Goal.com. — Нам некогда жаловаться. Нужно смотреть вперед с высоко поднятой головой и продолжать. Впереди еще большая часть турнира. Колумбийцы хорошо контролировали мяч, но не создавали явных моментов. А когда мы сделали шаг вперед во втором тайме, они забили. Они забили нам тогда, когда мы показывали свою лучшую игру. Это и стоило нам поражения. Мы используем это как урок перед следующими играми. Все по-прежнему зависит от нас. Непросто начинать турнир с поражения, но если мы победим Парагвай, то вернемся к комфортной ситуации.