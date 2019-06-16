Барриос сдержал Месси, Колумбия обыграла Аргентину

Источник: Спорт-Экспресс

Кубок Америки. Группа В

Колумбия — Аргентина — 0:2.

Голы: Р. Мартинес, 71 (0:1). Д. Сапата, 86 (0:2).

Аргентина: Армани, Отаменди, Тальяфико, Пеццела, Саравия, Ди Мария (де Пауль, 46), Паредес, Ло Сельсо, Родригес (Писарро, 67), Месси, Агуэро (Суарес, 79).

Колумбия: Оспина, Медина, Мина, Санчес, Тесильо, Хамес Родригес, Куадрадо (Лерма, 64), Барриос, Урибе, Фалькао (Д. Сапата, 81), Муриэль (Р. Мартинес, 14).

Предупреждения: Фалькао, 19. Родригес, 42. Саравия, 52. Паредес, 55. Куадрадо, 60. Д. Сапата, 87. Лерма, 90+4.

Судья: Тобар (Чили).

16 июня. Салвадор. Стадион «Fonte Nova Arena».

Скалони в стиле Сампаоли

Возвращение Месси в сборную состоялось в день мартовского фиаско в игре с Венесуэлой. Капитан был едва ли не лучшим в составе аргентинской команды, но при этом не до конца встроенным в обновленную Лионелем Скалони игровую систему. Впрочем, как те 1:3 в Мадриде, так и разминочный разгром никарагуанцев (5:1) за неделю до старта Кубка Америки, ни о чем не говорили даже с поправкой на голевой дубль отыгравшего один тайм капитана.

Большая игра началась в ночь с субботы на воскресенье, причем стартовать Аргентине пришлось с самого сильного соперника по группе, который также числится в числе претендентов на золото. Тем не менее, несмотря на статус игры, Скалони поступил в стиле Хорхе Сампаоли, которому он помогал в «Севилье» и сборной. Стартовый состав был объявлен за сутки до матча, что буквально кричало о планах бело-голубых играть с акцентом на атаку.

Собственно, другой стиль нынешнему составу и не подходит по причине не самой сильной оборонительной линии. Про опорную зону и говорить не приходится. Достаточно вспомнить, как оборонялся в «Зените» Паредес, и сравнить это с игрой вышедшего в стартовом составе колумбийцев Барриоса. Нынешний игрок сине-бело-голубых — один из важнейших исполнителей в системе Карлоша Кейроша, который сменил у руля сборной проработавшего с ней шесть лет Хосе Пекермана.

Больше борьбы, чем футбола

С градусом игры все стало ясно через несколько минут после стартового свистка. Соперники буквально вгрызались друг в друга, не жалея ног и других частей тела. В итоге колумбийцам пришлось уже на 14-й минуте снимать с игры Муриэля, не пережившего стык с Паредесом в центре поля. Зато вышедший на замену Рохер Мартинес едва не открыл счет одним из первых своих касаний. Момент для партнера создал зацепившийся за мяч в центре штрафной Фалькао, однако аргентинские ворота помог отстоять самоотверженно бросившийся под удар Отаменди.

Колумбия смотрелась более цельно, но все же даже самые интересные ее атаки правильнее было назвать перспективными подходами, а не стопроцентными моментами. Про аргентинцев и сказать особенно нечего, кроме того, что к перерыву в их активе значился один заблокированный удар и одно касание в штрафной. Зачастую за линией мяча оказывались восемь полевых игроков, плохо снабжавших мячами Месси и Агуэро. Причина крылась в классном прессинге колумбийцев, которые заставляли соперника совершать много потерь при выходе из обороны.

А еще на зрелищности игры сказывалась манера судейства. Кто-то, возможно, скажет, что Роберто Тобар Варгас высоко поднял планку единоборства, но правильнее говорить об излишнем либерализме чилийского арбитра. Это лишь провоцировало конфликтные ситуации, однако рефери предъявил только два предупреждения за вопиющие нарушения: когда Паредес получил удар в лицо при отмашке Фалькао, а Гвидо Родригес прыгнул сзади в ноги Куадрадо.

Мастер-класс от Кейроша

На второй тайм Аргентина вышла без пропавшего с радаров Ди Марии, которого заменил разбудивший левый фланг Де Пауль, и наконец-то напомнила о наличии у себя атакующих амбиций. Паредес дважды здорово бил с дальней дистанции. Наконец-то взорвался Месси, пробросивший мяч мимо Санчеса на входе в штрафную. Это был тот редкий случай, когда Лео вырвался из тисков Барриоса. Однако зенитовец спас ситуацию благодаря спринтерскому ускорению и выбил мяч у Месси из-под ног в том момент, когда взятие ворот могло показаться неизбежным.

Десятый номер Аргентины после этого момент стал чаше включать дриблинг. Одно из его соло было прервано спровоцировавшим массовую потасовку фолом Куадрадо. Это лишь завело усиливших давление бело-голубых. Оспина каким-то чудом среагировал на удар Отаменди, а Месси не сумел добить мяч в сетку головой. Казалось, Колумбия вот-вот сломается, а она забила блестящий гол. Мартинес слева принял диагональ от Хамеса, легко ушел от Саравии при смещении в центр и ударом из-под Писарро поставил в тупик Армани.

Скалони решил спасать игру при помощи сомнительной замены, выпустив вместо Агуэро не Лаутаро Мартинеса или Дибалу, а Суареса. В ответ Кейрош дал молодому коллеге мастер-класс по управлению игрой, и два джокера организовали еще один гол. Лерма прострелил слева, безобразно вошедший в игру Писарро снова проспал момент, а Сапате оставалось просто подставить ногу.

Здорово, когда со скамейки можно выпустить форварда, забившего в серии А больше голов, чем Криштиану Роналду (23 против 21)! Пока Колумбия кажется главным конкурентом Бразилии, тогда как Аргентине нужно что-то придумывать, иначе Месси так и не исполнит мечту выиграть что-то со сборной.