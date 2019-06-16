Барриос сдержал Месси, Колумбия обыграла Аргентину
Матч двух претендентов на Кубок Америки завершился победой Колумбии над Аргентиной (2:0).
Матч двух претендентов на Кубок Америки завершился победой Колумбии над Аргентиной (2:0).
Кубок Америки. Группа В
Колумбия — Аргентина — 0:2.
Голы: Р. Мартинес, 71 (0:1). Д. Сапата, 86 (0:2).
Аргентина: Армани, Отаменди, Тальяфико, Пеццела, Саравия, Ди Мария (де Пауль, 46), Паредес, Ло Сельсо, Родригес (Писарро, 67), Месси, Агуэро (Суарес, 79).
Колумбия: Оспина, Медина, Мина, Санчес, Тесильо, Хамес Родригес, Куадрадо (Лерма, 64), Барриос, Урибе, Фалькао (Д. Сапата, 81), Муриэль (Р. Мартинес, 14).
Предупреждения: Фалькао, 19. Родригес, 42. Саравия, 52. Паредес, 55. Куадрадо, 60. Д. Сапата, 87. Лерма, 90+4.
Судья: Тобар (Чили).
16 июня. Салвадор. Стадион «Fonte Nova Arena».
Возвращение Месси в сборную состоялось в день мартовского фиаско в игре с Венесуэлой. Капитан был едва ли не лучшим в составе аргентинской команды, но при этом не до конца встроенным в обновленную Лионелем Скалони игровую систему. Впрочем, как те 1:3 в Мадриде, так и разминочный разгром никарагуанцев (5:1) за неделю до старта Кубка Америки, ни о чем не говорили даже с поправкой на голевой дубль отыгравшего один тайм капитана.
Большая игра началась в ночь с субботы на воскресенье, причем стартовать Аргентине пришлось с самого сильного соперника по группе, который также числится в числе претендентов на золото. Тем не менее, несмотря на статус игры, Скалони поступил в стиле Хорхе Сампаоли, которому он помогал в «Севилье» и сборной. Стартовый состав был объявлен за сутки до матча, что буквально кричало о планах
Собственно, другой стиль нынешнему составу и не подходит по причине не самой сильной оборонительной линии. Про опорную зону и говорить не приходится. Достаточно вспомнить, как оборонялся в «Зените» Паредес, и сравнить это с игрой вышедшего в стартовом составе колумбийцев Барриоса. Нынешний игрок
С градусом игры все стало ясно через несколько минут после стартового свистка. Соперники буквально вгрызались друг в друга, не жалея ног и других частей тела. В итоге колумбийцам пришлось уже на 14-й минуте снимать с игры Муриэля, не пережившего стык с Паредесом в центре поля. Зато вышедший на замену Рохер Мартинес едва не открыл счет одним из первых своих касаний. Момент для партнера создал зацепившийся за мяч в центре штрафной Фалькао, однако аргентинские ворота помог отстоять самоотверженно бросившийся под удар Отаменди.
Колумбия смотрелась более цельно, но все же даже самые интересные ее атаки правильнее было назвать перспективными подходами, а не стопроцентными моментами. Про аргентинцев и сказать особенно нечего, кроме того, что к перерыву в их активе значился один заблокированный удар и одно касание в штрафной. Зачастую за линией мяча оказывались восемь полевых игроков, плохо снабжавших мячами Месси и Агуэро. Причина крылась в классном прессинге колумбийцев, которые заставляли соперника совершать много потерь при выходе из обороны.
А еще на зрелищности игры сказывалась манера судейства.
На второй тайм Аргентина вышла без пропавшего с радаров Ди Марии, которого заменил разбудивший левый фланг Де Пауль, и
Десятый номер Аргентины после этого момент стал чаше включать дриблинг. Одно из его соло было прервано спровоцировавшим массовую потасовку фолом Куадрадо. Это лишь завело усиливших давление
Скалони решил спасать игру при помощи сомнительной замены, выпустив вместо Агуэро не Лаутаро Мартинеса или Дибалу, а Суареса. В ответ Кейрош дал молодому коллеге
Здорово, когда со скамейки можно выпустить форварда, забившего в серии А больше голов, чем Криштиану Роналду (23 против 21)! Пока Колумбия кажется главным конкурентом Бразилии, тогда как Аргентине нужно
565 минут — с 2011 года Колумбия не забивала в матчах с Аргентиной.