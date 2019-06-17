Сборные Парагвая и Катара сыграли вничью в матче Кубка Америки по футболу

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По ходу матча сборная Катара проигрывала со счетом 0:2. В составе парагвайцев забитыми мячами отметились Оскар Кардосо (4-я минута) и Дерлис Гонсалес (56), у катарцев отличились Али Альмоез (68) и Буалем Хухи (77). В начале второго тайма сборная Парагвая забила мяч, который был отменен после использования системы видеоассистента рефери, в эпизоде с голом был зафиксирован офсайд.

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В ночь на воскресенье в другом матче группы B сборная Колумбии обыграла команду Аргентины со счетом 2:0. Во втором туре 20 июня состоятся матчи Колумбия — Катар и Аргентина — Парагвай.