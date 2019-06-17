Сборная Уругвая разгромила команду Эквадора в матче Кубка Америки по футболу

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Голы забили Николас Лодейро (6-я минута), Эдинсон Кавани (33) и Луис Суарес (44). На 78-й минуте автоголом отметился Артуро Мина.

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На 24-й минуте встречи эквадорский полузащитник Хосе Кинтерос был удален с поля за удар рукой в лицо сопернику в верховой борьбе за мяч. Изначально арбитр показал Кинтеросу желтую карточку, однако, воспользовавшись системой видеоассистента рефери, он изменил свое решение и показал красную карточку.

В ночь на вторник в другом матче группы С сборная Чили сыграет с командой Японии. Во втором туре 21 июня состоятся матчи Уругвай — Япония и Эквадор — Чили.

В нынешнем розыгрыше Кубка Америки принимают участие все 10 сборных Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и финалисты Кубка Азии 2019 года — команды Катара и Японии. Сборные поделены на три группы. Занявшие первые и вторые места в группах, а также две лучшие сборные, ставшие третьими, выходят в четвертьфинал. Турнир завершится 7 июля.