Роберто Карлос отдал пас пяткой через плечо

Карлос, игравший за сборную мира против команды Англии, в одном из эпизодов пропустил летевший мяч за спину и, не дав ему упасть на газон, ударил по нему пяткой. Снаряд перелетел через плечо бразильца и попал точно в ноги его партнеру Роберу Пиресу.