Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Тунис
Бурунди
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Все события
Фоторепортажи
19Главные звёзды Кубка Америки
12Символическая сборная евросезона
16:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Роберто Карлос отдал пас пяткой через плечо

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос отдал пас пяткой через плечо во время благотворительного матча в Лондоне. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте ITV.

Наверх
Источник: AP 2019

Карлос, игравший за сборную мира против команды Англии, в одном из эпизодов пропустил летевший мяч за спину и, не дав ему упасть на газон, ударил по нему пяткой. Снаряд перелетел через плечо бразильца и попал точно в ноги его партнеру Роберу Пиресу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Основное и дополнительное время игры завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти сборная мира одержала победу — 3:1.

Роберто Карлос — чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии. Защитник известен по выступлениям за «Интер», мадридский «Реал», «Фенербахче». С 2011-го по 2012 год он играл в махачкалинском «Анжи».

 Этот хоккеист потерял слух, но отыграл в НХЛ 14 сезонов. Как ему это удалось?
Адвокат пожаловалась на здоровье Кокорина
В Овечкина не верят, «Тампа» — главный фаворит сезона НХЛ
«Список на выход» московского «Спартака»: кто в него входит?
«Арсенал» попал в еврокубки, но потеряет почти всех лидеров
Марадона — игрокам Аргентины: Вы оскорбляете свои футболки
Объявлен лучший футболист «Зенита» по версии болельщиков
СМИ: ПСЖ продаст Неймара, если получит достойное предложение
Сборная России проведет матч отбора ЧЕ с Шотландией в «Лужниках»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь