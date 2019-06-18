Сборная Чили разгромила команду Японии в матче Кубка Америки по футболу
ТАСС, 18 июня. Футболисты сборной Чили со счетом 4:0 обыграли команду Японии в матче Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Встреча состоялась в
ТАСС, 18 июня. Футболисты сборной Чили со счетом 4:0 обыграли команду Японии в матче Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Встреча состоялась в
Дублем в составе победителей отметился Эдуардо Варгас (54-я и 83-я минуты). Также мячи забили Эрик Пульгар (41) и Алексис Санчес (82).
Следующую встречу сборная Чили проведет в ночь на 22 июня против команды Эквадора. Сборная Японии днем ранее сыграет с командой Уругвая. Чилийские футболисты теперь делят первую строчку в группе с уругвайцами.
Турнир продлится до 7 июля.