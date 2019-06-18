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08:09 (мск), источник: ТАСС

Сборная Чили разгромила команду Японии в матче Кубка Америки по футболу

ТАСС, 18 июня. Футболисты сборной Чили со счетом 4:0 обыграли команду Японии в матче Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Встреча состоялась в Сан-Паулу на стадионе «Морумби».

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Дублем в составе победителей отметился Эдуардо Варгас (54-я и 83-я минуты). Также мячи забили Эрик Пульгар (41) и Алексис Санчес (82).

Следующую встречу сборная Чили проведет в ночь на 22 июня против команды Эквадора. Сборная Японии днем ранее сыграет с командой Уругвая. Чилийские футболисты теперь делят первую строчку в группе с уругвайцами.

Турнир продлится до 7 июля.

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