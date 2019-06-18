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09:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чемпион мира в составе сборной Аргентины предположил, что Ди Мария арендовал или купил место в составе

Чемпион мира 1978 года в составе сборной Аргентины Леопольдо Луке подверг критике Анхеля Ди Марию.

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В матче первого тура Кубка Америки Аргентина проиграла Колумбии (0:2).

— С Месси все в порядке, — цитирует Marca Луке. — Я поражаюсь, когда он проводит впечатляющие игры. Но бывают моменты, когда ничего не выходит. Может быть, у него суперхарактер, но он не показывает его. Его товарищи по команде могли бы ему помочь. Говорю как болельщик, но похоже, что Ди Мария арендовал или купил место в составе. Никогда не видел, чтобы он определял ход игры.

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