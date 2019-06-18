Чемпион мира в составе сборной Аргентины предположил, что Ди Мария арендовал или купил место в составе

— С Месси все в порядке, — цитирует Marca Луке. — Я поражаюсь, когда он проводит впечатляющие игры. Но бывают моменты, когда ничего не выходит. Может быть, у него суперхарактер, но он не показывает его. Его товарищи по команде могли бы ему помочь. Говорю как болельщик, но похоже, что Ди Мария арендовал или купил место в составе. Никогда не видел, чтобы он определял ход игры.