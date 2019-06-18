Санчес выполнил годовую норму по голам в одной игре с Японией

Источник: AP 2019

ТРАНСФЕРНЫЙ ПРОВАЛ

Что же тут удивительного для игрока с зарплатой в 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю? А то, что за весь сезон-2018/19 Санчес забил за свой клуб в АПЛ один гол. И добавил три голевые передачи. Получается, в стартовом матче Кубка Америки он закрыл половину сезонной нормы в премьер-лиге по системе гол+пас. Настоящий стахановец!

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Впрочем, успокаиваться Санчесу рано. Турнир в Бразилии — уникальный шанс перезапустить карьеру и доказать свою необходимость МЮ, где, конечно, крайне недовольный низкой продуктивностью чилийца после перехода из Арсенала. Этот трансфер — за Санчеса лондонцам был отдан Генрих Мхитарян, чья рыночная стоимость составляла 34 миллиона евро — уже называют худшим в истории красных дьяволов. Даже переход Хуана Себастьяна Верона из Лацио в 2001-м не нанес клубу такого финансового урона. Аргентинец в Манчестере тоже с треском провалился, но с ним не подписывали космический пятилетний контракт. А Санчес, на секундочку, имеет сейчас самую большую в лиге зарплату! Даже больше, чем у Поля Погба, которого, не исключено, манкунианцы сбагрят куда-нибудь этим летом за приличную сумму. Что вряд ли получится с Алексисом. Платить столько ему нигде не будут.

ЯПОНСКИЕ ОЛИМПИЙЦЫ

Однако чилийский ветеран никуда из МЮ не рвется. И, конечно, мечтает, в конце концов, отвоевать статус одного из лидеров команды, как было в Арсенале. Поэтому с мотивацией на Кубке Америки у Санчеса полный порядок. Как и у его партнеров по сборной, которая, напомним, выигрывала этот турнир в 2015 и 2016 годах, но непостижимым образом пролетела мимо ЧМ-2018 и сейчас пытается реабилитироваться в глазах собственных болельщиков.

Правда, крупную победу над Японией переоценивать не стоит. Азиаты, удивившие всех симпатичной игрой на чемпионате мира (в 1/8 финала они были близки к тому, чтобы выбить из турнира будущих бронзовых призеров ЧМ бельгийцев, ведя 2:0 во втором тайме) и дошедшие минувшей зимой до финала первенства своего континента, привезли в Бразилию очень странный состав.

Такое ощущение, что японцы уже готовятся к домашней Олимпиаде-2020. А как еще объяснить, что в понедельник их главный тренер Хадзимэ Мориясу выпустил в стартовом составе сразу семерых игроков без опыта выступлений за национальную команду (если не считать пары товарищеских матчей перед Копой).

ШАНС НА УНИКАЛЬНЫЙ ХЕТ-ТРИК

Японской прыти хватило на половину первого тайма. Особенно выделялся 18-летний Такефусо Кубо, права на которого недавно приобрел мадридский Реал. Однако, не реализовав несколько хороших шансов, гости с другого континента пропустили с углового после удара головой Эрика Пульгара. И во второй 45-минутке опытные чилийцы спокойно дожали олимпийцев. Голевой дубль оформил выступающий сейчас в Мексике Эдуардо Варгас, а дубль из результативных пасов — защитник Байера Чарлес Арангис.

Очевидно, в отличие от Катара, который сутками ранее спас ничью в матче с Парагваем (2:2), японцы не намерены решать в Бразилии какие-то турнирные задача. А для Чили и персонально Санчеса все главные испытания на Кубке Америки впереди. Как настоящий стахановец, 30-летний форвард не должен снижать темп. В МЮ этого не поймут.

Восстановить славное имя Алексис может только одним способом — если опять выведет Чили в финал. В этом случае у его команды появится шанс первой в истории выиграть три Кубка Америки подряд. Такого не удавалось ни Уругваю (15 титулов), ни Аргентине (14), ни Бразилии (8).

СТАТИСТИКА

1-й тур

Группа С

ЯПОНИЯ — ЧИЛИ — 0:4 (0:1).