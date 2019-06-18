Капелло: Сборная Аргентины времен Марадоны была сильнее нынешней

«Люди говорят о Месси и Марадоне, но сборная Аргентины времен Марадоны была сильнее нынешней. При Марадоне у Аргентины были хорошие игроки в обороне, полузащите и нападении. Сейчас аргентинцам не хватает сильных защитников и это важная проблема», — приводит слова Капелло Mundo Deportivo.