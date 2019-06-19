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10:55 (мск), источник: ТАСС

Гол Фарфана помог сборной Перу обыграть команду Боливии в матче Кубка Америки по футболу

ТАСС, 19 июня. Сборная Перу одержала победу над командой Боливии со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии.

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Источник: AP 2019

Первыми во встрече отличись боливийские футболисты — на 28-й минуте пенальти реализовал Марсело Мартинс. Однако один из лучших бомбардиров в истории турнира Паоло Герреро (45), передачу на которого отдал бывший полузащитник «Краснодара» Карлос Куэва, сравнял счет в самой концовке первого тайма. В активе Герреро теперь 11 мячей, из действующих футболистов он уступает только форварду сборной Чили Эдуардо Варгасу (12).

Во втором и третьем голах перуанцев поучаствовал нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан. Сначала он вывел свою команду вперед, на 55-й минуте забив мяч головой с передачи все того же Герреро. В конце компенсированного ко второму тайму времени Фарфан помог отличиться Эдисону Флоресу (90+6).

Благодаря этой победе сборная Перу вышла на первое место в группе A, набрав четыре очка в двух матчах. Первая встреча против команды Венесуэлы завершилась вничью — 0:0. Сборная Боливии в стартовом матче проиграла бразильцам со счетом 0:3 и расположилась на последней строчке в группе. Команды Бразилии и Венесуэлы свою встречу второго тура проведут в среду, начало 03:30 мск.

Кубок Америки завершится 7 июля.

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