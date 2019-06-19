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11:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ВАР отменил два гола Бразилии, Венесуэла удержала ничью

Хозяева турнира трижды открывали счет в матче, два из них не засчитал ВАР. После ничьей с Венесуэлой Бразилии предстоит побороться за первое место в группе с Перу.

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Источник: Спорт-Экспресс

Кубок Америки. Группа А 

Бразилия — Венесуэла — 0:0.

Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Тиагу Силва, Филипе Луис, Маркиньюс, Коутинью, Каземиру (Фернандинью, 57), Артур, Роберту Фирмину, Нерес (Эвертон, 72), Ришарлисон (Габриэл Жезус, 46).

Венесуэла: Фариньес, Росалес, Вильянуэва, Осорио, Эрнандес, Ринкон, Мачис (Фигера, 76), Мурильо, Эррера (Сотельдо, 66), Морено, Рондон (Мартинес, 85).

Предупреждения: Мурильо, 37. Каземиру, 41. Фигера, 90+1.

Судья: Баскуньян (Чили).

19 июня. Салвадор. Стадион «Фонте Нова Арена».

Опасный аутсайдер

По статистике личных встреч, да и вообще по статусу и уровню игроков, Бразилия считалась абсолютным фаворитом. Венесуэла никогда не побеждала хозяев Кубка Америки-2019 и лишь дважды сыграла с ними вничью (0:0) в 24 официальных матчах.

Однако с приходом на пост главного тренера Рафаэля Дудамеля команда заметно прибавила. В 2017 году бывший вратарь вывел Венесуэлу в финал чемпионата мира U-20. Теперь же пять футболистов из той сборной-сенсации перебрались вместе с ним в первую команду. Трое вышли в стартовом составе против Бразилии: вратарь Фариньес, защитник Рональд Эрнандес и полузащитник Янхель Эррера.

Венесуэла — одна из самых молодых команд Кубка Америки после Катара и Японии, средний возраст игроков составляет 25,6 лет. Примерно в таком же составе сборная Дудамеля недавно обыграла в товарищеских матчах Аргентину (3:1) и США (3:0). Так что несмотря на статус фаворита, повод для беспокойства у хозяев турнира имелся.

Бразилия без креатива

Впрочем, у бразильцев тоже был свой козырь — в турнирах, проходивших на родине, команда часто забивала быстрые голы, что сразу же упрощало ей задачу. Например, в последних 12 домашних победах 8 раз Бразилия открывала счет до 20-й минуты матча.

Казалось, то же произойдет и в игре с Венесуэлой. Команда Дудамеля слишком робко начала матч. Бразильцы взяли мяч под свой контроль и заперли соперника на его половине поля. Но несмотря на преимущество, не так часто угрожали воротам соперника. Самым опасным стал удар Ришарлисона, с ним в эффектном прыжке справился Фариньес.

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Гости лишь раз за первые 20 минут выбежали в контратаку и сделали это так нерасторопно, что игроки бразильцев успели вернуться к своей штрафной и устранить угрозу.

Единственный опасный момент венесуэльцев создал Рондон, который откликнулся на навес в штрафную и пробил рядом со штангой. Фирмину забил гол в конце тайма, но до этого нарушил правила, поэтому мяч не засчитали.

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Баланс первой половины для бразильцев был неутешителен — 6 ударов по воротам и всего один в створ. Организованный и мощный оборонительный блок венесуэльцев не позволил сопернику блистать в нападении.

Бразилия — ВАР — 0:2

В перерыве Тите решился на замену. Он убрал Ришарлисона, который кроме одного опасного удара ничем не отметился, и выпустил Габриэла Жезуса на подмогу Фирмину. Впрочем, перестановка мало чем помогла. Бразильцы продолжили давить, но у них то не получался последний пас, то удары приходились в защитников или мимо ворот.

Еще до 60-й минуты главный тренер бразильцев удивил всех — вместо Каземиру на поле вышел антигерой матча с Бельгией на ЧМ-2018 Фернандинью. Чем мог помочь футболист с не самым лучшим пасом в такой игре, загадка. Полузащитник был освистан еще до выхода на поле — в этой сборной он самый нелюбимый игрок болельщиков. Впрочем, недовольство публики быстро сменилось эйфорией, когда Жезус открыл счет. Сначала мяч прилетел к Фирмину от ноги защитника, а тот сделал пас в центр вратарской прямо на ногу форварду «Манчестер Сити». Вот только арбитр, посмотрев повтор, гол не засчитал, так как определил офсайд у Фирмину.

К 70-й минуте игра у бразильцев совершенно разладилась. Команда с трудом придумывала, как подобраться к воротам соперника, хотя владела мячом процентов 90 времени. Венесуэла уверенно разбивала все атаки.

За пять минут до конца встречи еще один гол забил Коутинью, но и его не засчитали, усмотрев на повторах положение вне игры.

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В итоге хозяева турнира так и завершили матч с одним ударом в створ. Дубль из отмененных ВАР голов принес Венесуэле третью историческую ничью с бразильцами. Победитель этой группы определится в последнем туре, где Бразилии предстоит сыграть с Перу.

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