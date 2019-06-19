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17:37 (мск), источник: ТАСС

Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании по футболу

ТАСС, 19 июня. Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике покинул свой пост. Об этом на пресс-конференции объявил президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес.

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Источник: AP 2019

Контракт 49-летнего испанца был рассчитан до 15 июля 2020 года.

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Энрике возглавил сборную Испании 9 июля 2018 года. Под его руководством сборная Испании провела десять матчей, в которых одержала восемь побед и потерпела два поражения. В розыгрыше Лиги наций сезона-2018/19 сборная Испании выступала в группе 4 лиги А и заняла второе место, не пробившись в плей-офф.

Ранее специалист возглавлял итальянскую «Рому», испанские «Сельту» и «Барселону», с которой дважды выиграл чемпионат Испании (2015, 2016), трижды — Кубок Испании (2015, 2016, 2017), а также единожды — Суперкубок Испании (2016), Лигу чемпионов (2015), Суперкубок УЕФА (2015) и клубный чемпионат мира (2015). В 2015 году он был признан тренером года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

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