Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании по футболу
ТАСС, 19 июня. Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике покинул свой пост. Об этом на
ТАСС, 19 июня. Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике покинул свой пост. Об этом на
Контракт 49-летнего испанца был рассчитан до 15 июля 2020 года.
Энрике возглавил сборную Испании 9 июля 2018 года. Под его руководством сборная Испании провела десять матчей, в которых одержала восемь побед и потерпела два поражения. В розыгрыше Лиги наций сезона-2018/19 сборная Испании выступала в группе 4 лиги А и заняла второе место, не пробившись в
Ранее специалист возглавлял итальянскую «Рому», испанские «Сельту» и «Барселону», с которой дважды выиграл чемпионат Испании (2015, 2016), трижды — Кубок Испании (2015, 2016, 2017), а также единожды — Суперкубок Испании (2016), Лигу чемпионов (2015), Суперкубок УЕФА (2015) и клубный чемпионат мира (2015). В 2015 году он был признан тренером года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).