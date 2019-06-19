Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании по футболу

Источник: AP 2019

Контракт 49-летнего испанца был рассчитан до 15 июля 2020 года.

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Энрике возглавил сборную Испании 9 июля 2018 года. Под его руководством сборная Испании провела десять матчей, в которых одержала восемь побед и потерпела два поражения. В розыгрыше Лиги наций сезона-2018/19 сборная Испании выступала в группе 4 лиги А и заняла второе место, не пробившись в плей-офф.