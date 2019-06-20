Колумбийские футболисты обыграли катарцев и вышли в плей-офф Кубка Америки по футболу

В турнирной таблице группы B сборная Колумбии лидирует, набрав 6 очков, команды Катара и Парагвая набрали по одному очку, в активе аргентинских футболистов очков нет. Сборные Аргентины и Парагвая свой матч второго тура проведут в ночь на четверг. Колумбийцы не опустятся в таблице ниже второго места, они первыми на турнире гарантировали себе участие в ¼ финала.