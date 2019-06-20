Месси и Армани спасли Аргентину

Источник: Спорт-Экспресс

Кубок Америки. Группа B

Аргентина — Парагвай — 1:1 (0:1).

Голы: Санчес, 37 (0:1). Месси, 57 — с пенальти (1:1).

Нереализованный пенальти: Гонсалес, 63 (вратарь).

Аргентина: Армани, Отаменди, Каско, Тальяфико, Пеццела, Перейра (Агуэро, 46), Паредес, де Пауль (Суарес, 87), Ло Сельсо, Месси, Мартинес (Ди Мария, 67).

Парагвай: Фернандес, Пирис, Гомес, Алонсо, Арсамендия, Р. Рохас, Альмирон (Ортис, 87), Санчес, М. Рохас, Сантандер (Ромеро, 72), Гонсалес (Х. Эскобар, 90).

Предупреждения: Гомес, 32. Р. Рохас, 43. Армани, 45. Пирис, 55. Тальяфико, 80. Отаменди, 83.

Судья: Сампайю (Бразилия).

20 июня. Белу-Оризонти. Стадион «Минейрау».

Новая Аргентина

После поражения от Колумбии Лионель Месси на правах лидера рассказывал журналистам, что ничего страшного еще не случилось. Команде просто нужно повторить футбол, который она показывала целые полчаса второго тайма с колумбийцами. И, конечно, победить в оставшихся двух матчах.

Главный тренер Лионель Скалони посчитал, что команда сможет показать внятную атакующую игру, если ветераны Агуэро и Ди Мария останутся на скамейке запасных.

Специалист сделал четыре изменения в стартовом составе по сравнению с первым матчем и перешел на схему 4−3−3. Забивать голы Парагваю отрядили Месси, Лаутаро Мартинеса и Де Пауля. В полузащите к Паредесу и Ло Сельсо добавился Роберто Перейра, а на правом фланге обороны вместо провалившего первую игру Саравии появился Каско. Таким образом Скалони в 11 последних матчах еще ни разу не повторил состав. Каско стал 41-м футболистом, которого тренер использовал в этом игровом цикле. Интересно, что при постоянной ротации чаще всех выходил на поле Леандро Паредес — девять раз.

В своем новом сочетании сборная Аргентины предстала более атакующей и менее опытной. Что же до Парагвая, то и его тренер Эдуардо Бериссо сделал довольно много изменений после неожиданной ничьи с Катаром.

Старые проблемы

В начале первого тайма атаковали только аргентинцы. Но очень редко добирались до штрафной Парагвая, и забывали наносить удары по воротам. То есть практически повторили ход матча с Колумбией. Тактические изменения немного оживили игру Аргентины, но идей в атакующей линии по-прежнему не наблюдалось. Первым относительно опасным моментом стал проход Месси по левому флангу. Капитан почти добрался до вратарской, попытался отдать передачу под удар Мартинесу, но был неточен. Лео оставался незаметен большую часть времени и выходил из тени, только во время стандартных положений.

У Парагвая появился шанс ближе к 30-й минуте — команде удалось вырваться в контратаку, которую завершал Дерлис Гонсалес. В итоге мяч от защитника ушел на угловой, пролетев в сантиметрах от штанги. Чем ближе была концовка первого тайма, тем увереннее чувствовала себя команда Бериссо. Но все же парагвайский гол стал неожиданностью для всех. Альмирон прорвался по левому флангу, с лицевой линии отдал передачу в центр штрафной, где на нее откликнулся Санчес и послал мяч в сетку ворот.

Аргентина попыталась быстро отыграться. Но получила лишь штрафной в свои ворота после того как Армани нарушил правила на Гонсалесе практически в центре поля. За это вратарь получил предупреждение. А команда ушла на перерыв с одним ударом по воротам, он же пришелся в створ, и нулем забитых голов в трех таймах Кубка Америки.

Два пенальти

На второй тайм спасать Аргентину от позора вышел Серхио Агуэро. И быстро организовал отличный момент для Мартинеса, но тот послал мяч в перекладину. Отскок подкараулил Месси, бил с разворота, голкипер парагвайцев среагировал блестяще. После этого момента арбитр взял продолжительную паузу, чтобы пересмотреть эпизод. Оказалось, футболист Парагвая сыграл рукой после удара Мартинеса. ВАР четко указал — Аргентина должна бить пенальти. Месси с 11 метров не промахнулся и сравнял счет. После этого гола Лео добрался до рекорда Диего Симеоне: единственные аргентинцы, которые забивали в четырех розыгрышах Кубка Америки.

Не успели футболисты как следует порадоваться, как Отаменди привез ответный пенальти. Положение казалось критическим, но Армани отбил удар Гонсалеса и добавил своей команде положительных эмоций.