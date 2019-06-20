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10:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мексика переиграла Канаду, Куба уступила Мартинике

Сборная Кубы проиграла Мартинике в матче 2-го тура группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ (0:3).

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В другой встречей этой же группы Канада потерпела поражение от Мексики (1:3).

Золотой кубок КОНКАКАФ

Группа А

2 тур

Куба — Мартиника — 0:3 (0:1).

Голы: Марво, 45 (0:1). Аболь, 70 (0:2). Фортюне, 84 (0:3).

Нереализованный пенальти: Парсмен (Мартиника), 59 (вратарь).

Удаление: Рицо (Куба), 80.

Судья: Аль-Джассим (Катар).

Денвер. Стадион «Спортс Оторити Филд эт Майл Хай».

Мексика — Канада — 3:1 (1:0).

Голы: Альварадо, 40 (1:0). Гуардадо, 54 (2:0). Каваллини, 75 (2:1). Гуардадо, 77 (3:1).

Судья: Бехарано (Коста-Рика).

Денвер. Стадион «Спортс Оторити Филд эт Майл Хай».

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