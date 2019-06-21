Сборные Уругвая и Японии сыграли вничью в матче Кубка Америки по футболу

Источник: AP 2019

Уругвайским футболистам дважды по ходу матча пришлось отыгрываться. Счет во встрече на 25-й минуте открыл полузащитник японской команды Кодзи Миёси, эффектно разобравшийся с обороной сборной Уругвая. Южноамериканцы ответили голом Луиса Суареса (32), который реализовал пенальти.

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Во втором тайме сборная Японии снова вышла вперед усилиями все того же Миёси (59). На этот раз он подкараулил отскок в районе одиннадцатиметровой отметки и без проблем поразил ворота соперника. Однако семь минут спустя защитник команды Уругвая Хосе Мария Хименес оказался расторопнее всех при подаче с углового и головой переправил мяч в сетку.

После двух туров сборная Уругвая лидирует в группе C, набрав четыре очка. На второй строчке расположилась команда Чили (3), которая пока провела только одну игру. Матч в запасе имеет и сборная Эквадора (0), занимающая последнее место, их встреча с чилийцами состоится 22 июня. Японские футболисты идут третьими, имея в активе одно очко.

Сборная Японии, как и команда Катара, является финалистом Кубка Азии — 2019, она была приглашена на турнир в качестве гостя. Подобная практика началась в 1993 году.

Японская сборная уже участвовала в розыгрыше Кубка Америки в 1999 году, но тогда не сумела выйти из группы. Ранее на турнире выступали также команды Мексики (10 участий), Коста-Рики (5), США (4), Ямайки (2), Гондураса (1), Панамы (1) и Гаити (1).