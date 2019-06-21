«Если нужен спортсмен, лучший Роналду, если креатив — Месси». Черчесов — о сборной и других легендах

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Через неделю после победы над Кипром (1:0) в отборе Евро-2020 и через год после чемпионата мира главный тренер сборной России дал интервью Sport24.

Расширение РПЛ, лимит, Дюков

— Вы участвовали в заседании рабочей группы по расширению РПЛ. Сергей Прядкин сказал, что ваше мнение было весомым, на него опирались. Что это за мнение?

— Не принимаю решений, не говорю, что плохо, а что хорошо, не даю рекомендаций — только высказываю свою точку зрения. Просто есть теория, а есть практика. Я играл и тренировал в Австрии, где десять команд и четыре круга. Для нашей страны изначально это не подходит: в Австрии все-таки мало клубов. Но согласитесь, здорово, когда топ-команды регулярно встречаются друг с другом.

— Вам бы не надоели четыре дерби «Спартак» — ЦСКА за сезон?

— Это лучше у лиги спросить. Но вот вы хотите, чтобы ваша команда больше интереса вызывала? Думаю, да.

Речь о чем: мы хотим больше футбола, но не нужно путать увеличение числа матчей и расширение лиги. Одно для другого необязательно. И если больше матчей, то каких? За счет расширения качество игр не улучшится.

Я озвучил монолог о том, что сам прошел. Привел опыт польской лиги: 16 команд, 30 туров, как у нас, а потом деление на восьмерки и плей-офф. Первая играет за призовые места, вторая — за выживание. И все очень жестко — чемпионы там реально чемпионы. Потому что в конце регулярного чемпионата очки делятся пополам.

— Ваша «Легия» пострадала от этого.

— Ты все время должен выигрывать, чтобы стать чемпионом. Тебя не отпускают ни система, ни соперники. До упора повышается и спортивный интерес, и зрительский.

— У нас бы такая формула смотрелась нормально?

— Нормально то, что принимается. Все в одинаковых условиях, с первого дня понимают, что требуется. Если все меняется за три тура, вот это плохо.

— Вы говорили, что на этой встрече хотели услышать аргументы и факты. Услышали?

— Дискуссия была открытой. Главный аргумент — друг друга нужно убеждать. Евгений Савин (директор РФПЛ по маркетингу. — Sport24) и его помощники представили презентацию. Она объективна: в какие из 365 дней можем играть, в каких не можем, как быть в год чемпионата мира — 2022.

Лига — не общественная организация, а коммерческая. Чтобы этот продукт — российский футбол — покупался, его надо подать, а это непросто. Во что-то не то обернешь — и обертка будет плохая, и начинка не раскроется.

— По лимиту на легионеров ваша позиция неизменна?

— Не хочется склоняться ни в ту, ни в другую сторону. Должна быть конкурентная среда, из нее и будем исходить. Все равно клубы будут подстраиваться под систему, а мы будем подстраиваться под них.

Но опять же: в рабочую группу по лимиту я тоже не входил, чтобы со стороны не показалось, что возможно оказывать давление при принятии решения. Спросили мое мнение — озвучил: лимит в заявке. На мой взгляд, такой формат более вариативен для тренеров, которые не будут считать легионеров на поле, а выпустят сильнейших на данный момент.

— Но ведь вы изменили сборную при текущей системе, с жестким лимитом на поле, и должны ратовать за нее.

— Ни за что не ратую. Моя задача — соблюдать принимаемые законы, адаптироваться, и чем скорее, тем лучше.

По той же системе «весна-осень» я спокоен: мы играем в одно и то же время года. Единственное, в понедельник была озвучена идея, и я ее поддержал: почему бы не начинать раньше летом? Почти ведь ничего не изменится. Стартуйте на десять дней раньше, вот и еще под два лишних тура время.

— Как отреагируют футболисты? Многие останутся без отпуска, как, например, в этом году у игроков сборной.

— Если ты игрок сборной — это привилегия, тут уж надо выбирать. А так я же сам как футболист через все это проходил. Зимой месяц-полтора отдыхаешь, два с половиной готовишься к сезону. Больше играть и больше отдыхать не получается, простая арифметика. Десять-двенадцать дней паузы летом достаточно, чтобы восстановиться чисто психологически (физически они устать не успевают, по большому счету) и ничего не растерять. И сборы не надо три месяца проводить, чтобы они в форму вошли.

— Насколько часто встречаетесь с Дюковым и обсуждаете работу? (Незадолго до этого Черчесов отлучился на двадцать минут к президенту РФС.)

— Часто. Только что была рабочая встреча. Каждые две недели у нас оперативное совещание. Постоянно контактируем, списываемся, созваниваемся.

Миранчуки, Сафонов, Гилерме

— Украина выиграла чемпионат мира U-20. Почему наши юноши даже не выходят на такие турниры?

— Работаем, чтобы это исправить. У каждой страны свои победы, а стабильно выигрывают только немцы и испанцы… Этот ЧМ полностью я не смотрел, но [у Украины] хорошая молодежь собралась, которая смогла реализовать свой потенциал.

— У вас тоже много молодежи. Миранчуки год назад не вписывались в команду, сейчас выходят. Что поменялось?

— Вписали их в определенные схемы на каждую из двух игр. Опять же, ситуация с травмой Черышева — подбирали какие-то варианты на замену Денису и под конкретных соперников. Почему бы не дать Миранчукам шанс? В последнее время они за «Локомотив» хорошо играли, находились в тонусе.

Много спрашивают: почему кого-то нет в сборной? Одно дело, когда в клубе не играешь месяц, а в сборной три месяца. У нас следующий матч в сентябре, за лето многое изменится. Кто-то получает серьезную травму — а если два сбора пропустил, это уже вечность.

— Главное вратарское открытие сезона — Матвей Сафонов. Давно никто не восхищал так, как он.

— Смотрю на Сафонова так же, как все. Вратарь — позиция, где нужна стабильность, а значит, время, чтобы созреть. Я специально на день раньше заехал на сбор, чтобы последить за тренировкой молодежной сборной. В том числе за ним.

Пока даже не проводили с Сафоновым бесед — всему свое время. У нас сейчас были двое парней из молодежной сборной, и оба не сыграли. Зато тот же Обляков теперь расскажет сверстникам: из вне основная сборная одно, внутри — другое. Желания-то у всех достаточно, оно похвально, но ситуация складывается по-разному. Думаем, как не навредить молодежке (впереди отбор) и правильно распределить силы.

— Гилерме получил приз лучшему вратарю сезона. По делу?

— Это выбор издания, которое является организатором номинации. Поздравил Гилерме эсэмэской, он перезвонил, поговорили. Этот сезон он прилично сыграл, Кубок выиграл, а в прошлом стал чемпионом.

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— Понятно, что сделать Гилерме основным — ваше решение…

— Футболисты сами себя — игрой, отношением — делают основными, запасными. Или вообще сами себя из сборной выводят своей игрой. Они могут только повлиять на наше решение. Но не более.

Чалов, Дзюба

— Почему, на ваш взгляд, Чалов слаб в подыгрыше? Больше него голевых передач среди форвардов в РПЛ только у Дзюбы.

— Мы это тоже видим, но требования разные. Вы судите по ЦСКА, а по сборной Чалова объективно до конца оценить не можете: Федор у нас играл еще мало. Видим, как выступают футболисты в клубах, но не как тренируются, на установках не бываем.

Меня спрашивают про Кудряшова. В «Истанбуле» Федор выполнял свои задания, в сборной свои — и сделал два гола. Или взять Комличенко: раз он так играет в Чехии, это не значит, что не может по-другому здесь. Говорят ему: стой, мы тебе мяч доставим — он и стоит. Начнет бегать туда-сюда — его заменят, так как не выполняет установку. Он такой one-touch player, как Индзаги.

Если требуешь чего-то от игроков, а они не выполняют — значит, не умеют. Или пока не умеют. А если требуешь постоянно, то навык повышается. У Дзюбы почему в «Зените» столько голевых передач? Позицию поменял. Ну, давайте Чалова в середину поля поставим, через какое-то время тоже раздавать начнет — там другая специфика игры. А здесь он наконечник, должен открыться, подставить ногу.

— Не было мысли попробовать Дзюбу в той же роли, что в «Зените» при Азмуне?

— В сборной у Артема своя роль, она ему комфортна и знакома.

И извините, но ту роль Дзюбы, как в «Зените», у нас исполняет Головин. И справляется.

Головин, психология

— Какие изменения в Головине заметили за год? Вопрос про психологию прежде всего.

— Мы и во Франции встречались, и здесь беседовали. Нам надо принимать Сашу таким, какой он есть. Главное, чтобы был готов и здоров. В минус выступление в «Монако» точно не идет. Да, тренировочный процесс там другой [по сравнению с Премьер-лигой].

— На одном семинаре вы говорили, что психолог команде не нужен.

— Не нужен извне. Нужен, только если вырос в футболе, в раздевалке — тогда понимает, что у футболиста в голове. Обычный психолог оценивает обычных людей, а у спортсменов своя специфика. Прошел, допустим, футболист мимо меня. Почему я должен считать, что он не хочет здороваться? Может, задумался, или не видел, или думал, что уже здоровался?

— Есть ли в вашей сборной игроки, склонные к самокопанию, к самокритике?

— Давайте без фамилий. Все анализируют свою игру, кто-то больше, кто-то меньше. Главное — чтобы анализ был профессиональным. Он приносит пользу, самокопание — нет. Чтобы его избегать, есть личные беседы. Допустим, давно не виделись — надо понять, с чем человек приехал.

— Спартаковцы приезжают в сборную с другим настроением? Они говорят, что здесь отдыхают, когда нет прессы.

— У каждого свои эмоции. Одни после победы, другие после поражения, третьи после вашей критики. Мы всем рады, находим подход, видим, кто в тебе нуждается. Если уезжают еще с большим удовольствием, чем приезжают [после побед], совсем здорово.

Оздоев, Марио, Шотландия

— Пересматривали матч с Кипром? Что разглядели в деталях?

— Отталкиваемся не от эмоций, а от цифр. С точки зрения сопротивления, беговой работы Кипр провел лучший матч в этом цикле. Понятное дело, мы были сильнее, открыли счет, создавали моменты (судья отменил два гола сборной России. — Sport24).

— Как пришла идея с прострелами от лицевой в центр штрафной? В частности, с левого фланга.

— Это не случай, а четкое движение, понимание. Слева действовали так, справа иначе. Радует, когда что-то наигрываешь, и из этого получается гол. Изучаем соперника и делаем выводы.

— Вы давно знакомы с Оздоевым, выпускали его еще с Ганой два года назад. В чем он прибавил с тех пор?

— Почему прибавляют, почему сдают, мы не знаем. Наша задача — увидеть. В случае с Оздоевым мы это сделали еще в Катаре на сборах. Ясно, что хочется стабильности, от Магомеда в том числе. Информации-то у нас достаточно, но мы повлияем на их работу в клубах?

Сейчас рост есть — и Оздоева в сборной. Но для меня его прогресс — не неожиданность. Привлекали его еще раньше, знали потенциал.

— Марио Фернандес уже три года как с паспортом, два — в сборной. По-русски говорит хотя бы внутри команды?

— Понимает футбольные термины. Глубокие вещи помогает переводить для него Гранеро, а внутри команды — тот же Черышев. Сейчас вот Гилерме рядом, помогает.

— Жиркова в матчах с аутсайдерами приберегли? Он еще может вернуться в сборную?

— Отслеживаем состояние футболистов. Юрий много пропустил, затем начал играть. Это тот случай, когда нужно вовремя сделать паузу, чтобы не усугубить. Думаю, мы оказались правы. Слава богу, контракт с «Зенитом» продлил, едет на сборы — будем следить.

Кто и как заканчивает со сборной, не знаю. Тогда (в 1/8 финала с Испанией. — Sport24) Жирков получил травму и на эмоциях объявил, что уходит. Долго просто не ходил, и все восприняли, что все, конец. Но с любым футболистом у нас диалог, отталкиваемся от текущего положения дел.

— С Шотландией Россия сыграет в «Лужниках», в 21:45. Это правильно?

— На наш взгляд — да. Время нам дает УЕФА, а вот место проведения матчей мы обсуждаем. Во-первых, давно не играли в Москве. Во-вторых, это один из главных матчей, довольно статусный. Это не значит, что статус матча в Мордовии — ниже.

Почему с Бельгией, возможно, сыграем в Питере (окончательно еще это не подтверждено), тоже понятно. Ноябрь, большой стадион с крышей.

— Как вам Лига наций?

— Нравится. Турнир со своей борьбой, дает бонусы, привилегии. Иначе, чтобы сыграть контрольный матч, приходится звонить, договариваться. А тут жеребьевка, полная ясность. Причем соперники твоего уровня.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qlDQPlU2-uc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Финал смотрел. Не скажу, что увиденное — уровень чемпионата мира. Подготовка короткая, матчи почти сходу. И все равно это интересно и полезно.

— Следите за Кубком Америки? Месси удастся наконец что-то выиграть со сборной? Криштиану далеко впереди.

— Да, Японию с Чили вот смотрел до счета 0:2 (матч завершился победой чилийцев 4:0. — Sport24). А вот Аргентину с Колумбией — нет.

И Лео, и Роналду — большие футболисты, у меня нет здесь симпатий. Все зависит от конкретной команды. Если тебе нужен в команде спортсмен — Роналду, если нужен человек, который наряду со спортсменами дает креатив — Месси.

— Известна ваша давняя дружба с Йоахимом Левом. Как вам работа Клоппа в «Ливерпуле»?

— Во-первых, стабильность. Большая часть игроков давно в команде. Во-вторых, плацдарм: Клопп уже опытен. В-третьих, два знаковых приобретения — вратарь и центральный защитник. А своего игрока отдали в команду, которую прошли (речь о Коутиньо). Гениальный же ход, нет?

Словом, есть все, чтобы добиваться успеха. Два года подряд доходить до финала Лиги чемпионов — показатель. Прошлый, проигранный, многому Юргена научил.

— Какие еще тренеры в этом сезоне запомнились?

— Успех «Аякса» очевиден. Хотя все говорят о молодости, воспитанниках — а их было-то всего парочка! Де Йонг — не местный, один аргентинец, один бразилец, марокканец, серб… Осуществляли трансферы, давайте объективно. И не всем по 22 года, многим около 30. Не принижаю школу «Аякса», но не нужно мыслить стереотипами.

К слову, три года назад — а кажется, что вчера — «Ростов» обыгрывал «Аякс» в Лиге чемпионов. Одни остались, по сути, там же, а другие дошли до финала Лиги Европы и полуфинала Лиги чемпионов. Есть разница? Они сумели оттолкнуться и рвануть вверх, мы нет. Это нам всем надо осознать, здесь чему-то поучиться.

Многих могу отметить. Например, «Тоттенхэм», который, в отличие от «Аякса», никого не подписал, а прошел дальше. Или «Зальцбург» вы наверняка не смотрите, а я смотрю. Оттуда и Мане вышел, и Кейта, и Вандерсон из «Краснодара». И таких команд достаточно.

Чемпионат мира

— Что для вас спустя год значит чемпионат мира — 2018?

— Этот турнир помог взглянуть на себя с другой стороны. После Кубка Конфедераций были свои ожидания, сделали анализ, амбиции возросли. Говорить о сожалениях, о нереализованных надеждах, об «усах надежды» не хотим.

— РФС показал фильм о сборной на чемпионате мира и в том числе раздевалку в Сочи после Хорватии. Показалось, там вы чуть не плакали.

— Нет, это неправда. Вам просто показалось.

Александр Муйжнек,