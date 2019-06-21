«Если нужен спортсмен, лучший Роналду, если креатив — Месси». Черчесов — о сборной и других легендах
Ничего не сказал Путину, но сказал нам.
Ничего не сказал Путину, но сказал нам.
Через неделю после победы над Кипром (1:0) в отборе Евро-2020 и через год после чемпионата мира главный тренер сборной России дал интервью Sport24.
— Вы участвовали в заседании рабочей группы по расширению РПЛ. Сергей Прядкин сказал, что ваше мнение было весомым, на него опирались. Что это за мнение?
— Не принимаю решений, не говорю, что плохо, а что хорошо, не даю рекомендаций — только высказываю свою точку зрения. Просто есть теория, а есть практика. Я играл и тренировал в Австрии, где десять команд и четыре круга. Для нашей страны изначально это не подходит: в Австрии
— Вам бы не надоели четыре дерби «Спартак» — ЦСКА за сезон?
— Это лучше у лиги спросить. Но вот вы хотите, чтобы ваша команда больше интереса вызывала? Думаю, да.
Речь о чем: мы хотим больше футбола, но не нужно путать увеличение числа матчей и расширение лиги. Одно для другого необязательно. И если больше матчей, то каких? За счет расширения качество игр не улучшится.
Я озвучил монолог о том, что сам прошел. Привел опыт польской лиги: 16 команд, 30 туров, как у нас, а потом деление на восьмерки и
— Ваша «Легия» пострадала от этого.
— Ты все время должен выигрывать, чтобы стать чемпионом. Тебя не отпускают ни система, ни соперники. До упора повышается и спортивный интерес, и зрительский.
— У нас бы такая формула смотрелась нормально?
— Нормально то, что принимается. Все в одинаковых условиях, с первого дня понимают, что требуется. Если все меняется за три тура, вот это плохо.
— Вы говорили, что на этой встрече хотели услышать аргументы и факты. Услышали?
— Дискуссия была открытой. Главный аргумент — друг друга нужно убеждать. Евгений Савин (директор РФПЛ по маркетингу. — Sport24) и его помощники представили презентацию. Она объективна: в какие из 365 дней можем играть, в каких не можем, как быть в год чемпионата мира — 2022.
Лига — не общественная организация, а коммерческая. Чтобы этот продукт — российский футбол — покупался, его надо подать, а это непросто. Во
— По лимиту на легионеров ваша позиция неизменна?
— Не хочется склоняться ни в ту, ни в другую сторону. Должна быть конкурентная среда, из нее и будем исходить. Все равно клубы будут подстраиваться под систему, а мы будем подстраиваться под них.
Но опять же: в рабочую группу по лимиту я тоже не входил, чтобы со стороны не показалось, что возможно оказывать давление при принятии решения. Спросили мое мнение — озвучил: лимит в заявке. На мой взгляд, такой формат более вариативен для тренеров, которые не будут считать легионеров на поле, а выпустят сильнейших на данный момент.
— Но ведь вы изменили сборную при текущей системе, с жестким лимитом на поле, и должны ратовать за нее.
— Ни за что не ратую. Моя задача — соблюдать принимаемые законы, адаптироваться, и чем скорее, тем лучше.
По той же системе «весна-осень» я спокоен: мы играем в одно и то же время года. Единственное, в понедельник была озвучена идея, и я ее поддержал: почему бы не начинать раньше летом? Почти ведь ничего не изменится. Стартуйте на десять дней раньше, вот и еще под два лишних тура время.
— Как отреагируют футболисты? Многие останутся без отпуска, как, например, в этом году у игроков сборной.
— Если ты игрок сборной — это привилегия, тут уж надо выбирать. А так я же сам как футболист через все это проходил. Зимой
— Насколько часто встречаетесь с Дюковым и обсуждаете работу? (Незадолго до этого Черчесов отлучился на двадцать минут к президенту РФС.)
— Часто. Только что была рабочая встреча. Каждые две недели у нас оперативное совещание. Постоянно контактируем, списываемся, созваниваемся.
— Украина выиграла чемпионат мира U-20. Почему наши юноши даже не выходят на такие турниры?
— Работаем, чтобы это исправить. У каждой страны свои победы, а стабильно выигрывают только немцы и испанцы… Этот ЧМ полностью я не смотрел, но [у Украины] хорошая молодежь собралась, которая смогла реализовать свой потенциал.
— У вас тоже много молодежи. Миранчуки год назад не вписывались в команду, сейчас выходят. Что поменялось?
— Вписали их в определенные схемы на каждую из двух игр. Опять же, ситуация с травмой Черышева — подбирали
Много спрашивают: почему
— Главное вратарское открытие сезона — Матвей Сафонов. Давно никто не восхищал так, как он.
— Смотрю на Сафонова так же, как все. Вратарь — позиция, где нужна стабильность, а значит, время, чтобы созреть. Я специально на день раньше заехал на сбор, чтобы последить за тренировкой молодежной сборной. В том числе за ним.
Пока даже не проводили с Сафоновым бесед — всему свое время. У нас сейчас были двое парней из молодежной сборной, и оба не сыграли. Зато тот же Обляков теперь расскажет сверстникам: из вне основная сборная одно, внутри — другое.
— Гилерме получил приз лучшему вратарю сезона. По делу?
— Это выбор издания, которое является организатором номинации. Поздравил Гилерме эсэмэской, он перезвонил, поговорили. Этот сезон он прилично сыграл, Кубок выиграл, а в прошлом стал чемпионом.
— Понятно, что сделать Гилерме основным — ваше решение…
— Футболисты сами себя — игрой, отношением — делают основными, запасными. Или вообще сами себя из сборной выводят своей игрой. Они могут только повлиять на наше решение. Но не более.
— Почему, на ваш взгляд, Чалов слаб в подыгрыше? Больше него голевых передач среди форвардов в РПЛ только у Дзюбы.
— Мы это тоже видим, но требования разные. Вы судите по ЦСКА, а по сборной Чалова объективно до конца оценить не можете: Федор у нас играл еще мало. Видим, как выступают футболисты в клубах, но не как тренируются, на установках не бываем.
Меня спрашивают про Кудряшова. В «Истанбуле» Федор выполнял свои задания, в сборной свои — и сделал два гола. Или взять Комличенко: раз он так играет в Чехии, это не значит, что не может
Если требуешь
— Не было мысли попробовать Дзюбу в той же роли, что в «Зените» при Азмуне?
— В сборной у Артема своя роль, она ему комфортна и знакома.
И извините, но ту роль Дзюбы, как в «Зените», у нас исполняет Головин. И справляется.
— Какие изменения в Головине заметили за год? Вопрос про психологию прежде всего.
— Мы и во Франции встречались, и здесь беседовали. Нам надо принимать Сашу таким, какой он есть. Главное, чтобы был готов и здоров. В минус выступление в «Монако» точно не идет. Да, тренировочный процесс там другой [по сравнению с Премьер-лигой].
— На одном семинаре вы говорили, что психолог команде не нужен.
— Не нужен извне. Нужен, только если вырос в футболе, в раздевалке — тогда понимает, что у футболиста в голове. Обычный психолог оценивает обычных людей, а у спортсменов своя специфика. Прошел, допустим, футболист мимо меня. Почему я должен считать, что он не хочет здороваться? Может, задумался, или не видел, или думал, что уже здоровался?
— Есть ли в вашей сборной игроки, склонные к самокопанию, к самокритике?
— Давайте без фамилий. Все анализируют свою игру,
— Спартаковцы приезжают в сборную с другим настроением? Они говорят, что здесь отдыхают, когда нет прессы.
— У каждого свои эмоции. Одни после победы, другие после поражения, третьи после вашей критики. Мы всем рады, находим подход, видим, кто в тебе нуждается. Если уезжают еще с большим удовольствием, чем приезжают [после побед], совсем здорово.
— Пересматривали матч с Кипром? Что разглядели в деталях?
— Отталкиваемся не от эмоций, а от цифр. С точки зрения сопротивления, беговой работы Кипр провел лучший матч в этом цикле. Понятное дело, мы были сильнее, открыли счет, создавали моменты (судья отменил два гола сборной России. — Sport24).
— Как пришла идея с прострелами от лицевой в центр штрафной? В частности, с левого фланга.
— Это не случай, а четкое движение, понимание. Слева действовали так, справа иначе. Радует, когда
— Вы давно знакомы с Оздоевым, выпускали его еще с Ганой два года назад. В чем он прибавил с тех пор?
— Почему прибавляют, почему сдают, мы не знаем. Наша задача — увидеть. В случае с Оздоевым мы это сделали еще в Катаре на сборах. Ясно, что хочется стабильности, от Магомеда в том числе.
Сейчас рост есть — и Оздоева в сборной. Но для меня его прогресс — не неожиданность. Привлекали его еще раньше, знали потенциал.
— Марио Фернандес уже три года как с паспортом, два — в сборной.
— Понимает футбольные термины. Глубокие вещи помогает переводить для него Гранеро, а внутри команды — тот же Черышев. Сейчас вот Гилерме рядом, помогает.
— Жиркова в матчах с аутсайдерами приберегли? Он еще может вернуться в сборную?
— Отслеживаем состояние футболистов. Юрий много пропустил, затем начал играть. Это тот случай, когда нужно вовремя сделать паузу, чтобы не усугубить. Думаю, мы оказались правы. Слава богу, контракт с «Зенитом» продлил, едет на сборы — будем следить.
Кто и как заканчивает со сборной, не знаю. Тогда (в 1/8 финала с Испанией. — Sport24) Жирков получил травму и на эмоциях объявил, что уходит. Долго просто не ходил, и все восприняли, что все, конец. Но с любым футболистом у нас диалог, отталкиваемся от текущего положения дел.
— С Шотландией Россия сыграет в «Лужниках», в 21:45. Это правильно?
— На наш взгляд — да. Время нам дает УЕФА, а вот место проведения матчей мы обсуждаем.
Почему с Бельгией, возможно, сыграем в Питере (окончательно еще это не подтверждено), тоже понятно. Ноябрь, большой стадион с крышей.
— Как вам Лига наций?
— Нравится. Турнир со своей борьбой, дает бонусы, привилегии. Иначе, чтобы сыграть контрольный матч, приходится звонить, договариваться. А тут жеребьевка, полная ясность. Причем соперники твоего уровня.
Финал смотрел. Не скажу, что увиденное — уровень чемпионата мира. Подготовка короткая, матчи почти сходу. И все равно это интересно и полезно.
— Следите за Кубком Америки? Месси удастся наконец
— Да, Японию с Чили вот смотрел до счета 0:2 (матч завершился победой чилийцев 4:0. — Sport24). А вот Аргентину с Колумбией — нет.
И Лео, и Роналду — большие футболисты, у меня нет здесь симпатий. Все зависит от конкретной команды. Если тебе нужен в команде спортсмен — Роналду, если нужен человек, который наряду со спортсменами дает креатив — Месси.
— Известна ваша давняя дружба с Йоахимом Левом. Как вам работа Клоппа в «Ливерпуле»?
—
Словом, есть все, чтобы добиваться успеха. Два года подряд доходить до финала Лиги чемпионов — показатель. Прошлый, проигранный, многому Юргена научил.
— Какие еще тренеры в этом сезоне запомнились?
— Успех «Аякса» очевиден. Хотя все говорят о молодости, воспитанниках — а их
К слову, три года назад — а кажется, что вчера — «Ростов» обыгрывал «Аякс» в Лиге чемпионов. Одни остались, по сути, там же, а другие дошли до финала Лиги Европы и полуфинала Лиги чемпионов. Есть разница? Они сумели оттолкнуться и рвануть вверх, мы нет. Это нам всем надо осознать, здесь
Многих могу отметить. Например, «Тоттенхэм», который, в отличие от «Аякса», никого не подписал, а прошел дальше. Или «Зальцбург» вы наверняка не смотрите, а я смотрю. Оттуда и Мане вышел, и Кейта, и Вандерсон из «Краснодара». И таких команд достаточно.
— Что для вас спустя год значит чемпионат мира — 2018?
— Этот турнир помог взглянуть на себя с другой стороны. После Кубка Конфедераций были свои ожидания, сделали анализ, амбиции возросли. Говорить о сожалениях, о нереализованных надеждах, об «усах надежды» не хотим.
— РФС показал фильм о сборной на чемпионате мира и в том числе раздевалку в Сочи после Хорватии. Показалось, там вы чуть не плакали.
— Нет, это неправда. Вам просто показалось.
Александр Муйжнек,
Максим Алланазаров