Футболисты сборной Зимбабве могут бойкотировать матч Кубка Африки из-за невыплаты премий

Источник: Reuters

В матче открытия турнира сборная Зимбабве должна сыграть с командой Египта в Каире.

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По данным источника, зимбабвийские футболисты отказались в четверг выходить на тренировку, потребовав выплаты премий, которые национальная федерация должна была выдать им по итогам квалификации на Кубок африканских наций в прошлом месяце.

Как сообщает агентство, на прошедшей в четверг встрече между представителями команды и федерации стороны не смогли выработать решение проблемы.