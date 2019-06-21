Футболисты сборной Зимбабве могут бойкотировать матч Кубка Африки из-за невыплаты премий

В матче открытия турнира сборная Зимбабве должна сыграть с командой Египта в Каире.
По данным источника, зимбабвийские футболисты отказались в четверг выходить на тренировку, потребовав выплаты премий, которые национальная федерация должна была выдать им по итогам квалификации на Кубок африканских наций в прошлом месяце.
Как сообщает агентство, на прошедшей в четверг встрече между представителями команды и федерации стороны не смогли выработать решение проблемы.
В группе A также сыграют команды Демократической Республики Конго и Уганды. Турнир пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля.