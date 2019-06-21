Футболисты сборной Камеруна отложили вылет на Кубок Африки из-за разногласий по премиям

Как рассказал пресс-секретарь сборной, вылет откладывается из-за разногласий игроков национальный команды и министерства спорта страны по поводу размера премий.

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По его словам, игрокам выплатили около $35 тыс., однако они требуют в два раза больше.

По данным агентства, ожидается, что игроки сборной Камеруна в пятницу все же вылетят на турнир после того, как министерство спорта пообещало выплатить каждому футболисту команды по $8,6 тыс. после первой победы на турнире.