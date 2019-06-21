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16:50 (мск), источник: ТАСС

Футболисты сборной Камеруна отложили вылет на Кубок Африки из-за разногласий по премиям

ТАСС, 21 июня. Игроки сборной Камеруна по футболу отказались покинуть отель в Яунде и отправиться на рейс в Египет, где в пятницу стартует Кубок африканских наций. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Как рассказал пресс-секретарь сборной, вылет откладывается из-за разногласий игроков национальный команды и министерства спорта страны по поводу размера премий.

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По его словам, игрокам выплатили около $35 тыс., однако они требуют в два раза больше.

По данным агентства, ожидается, что игроки сборной Камеруна в пятницу все же вылетят на турнир после того, как министерство спорта пообещало выплатить каждому футболисту команды по $8,6 тыс. после первой победы на турнире.

Кубок африканских наций пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля. Сборная Камеруна сыграет в группе F с командами Гвинеи-Бисау (25 июня), Ганы (29 июня) и Бенина (2 июля).

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