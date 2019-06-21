Домашний турнир Салаха. С Мане, Махрезом и без игроков РПЛ
«СЭ» — о главных интригах стартующего в пятницу Кубка Африканских наций.
«СЭ» — о главных интригах стартующего в пятницу Кубка Африканских наций.
Кубок Африканских наций раз в два года становился головной болью руководителей и тренеров многих европейских клубов, которым приходилось зимой в разгар сезона лишаться на несколько недель своих ведущих футболистов. Сохранись прежние порядки, и мы вряд ли увидели бы в Англии борьбу за золото до последних туров, потому что Юргену Клоппу пришлось бы одновременно отпустить на континентальное первенство Салаха, Мане и Кейта.
Однако 2019 год — время реформ.
Два года назад в финале Камерун одержал драматичную победу над Египтом, когда, уступая по ходу матча, «неукротимые львы» забили решающий мяч за минуту до финального свистка (2:1). Радость чемпионов была особенной еще и по той причине, что защищать титул им предстояло у себя дома. Однако в ноябре прошлого года Камерун лишили права на проведения финального турнира
После данной истории Катару, у которого с инфраструктурой все будет в порядке, стоит напрячься. Если коррупционная история получит продолжение, найти замену для проведения ЧМ-2022 смогут быстро. Понятно, что уровень турниров несравним, однако в Африке в январе право принять соревнования доверили Египту.
Это решение автоматически делает «Фараонов» фаворитами Кубка Африки, ведь обычно родные стены помогают самой титулованной сборной в истории турнира. Из своих семи титулов три Египет выиграл дома, допустив лишь одну осечку на глазах собственных болельщиков в 1974 году. Главным героем попытки номер пять должен стать дважды лучший бомбардир английской
Кто бросит перчатку Египту? Ответ на этот вопрос получится развернутым, потому что сборных с амбициями на турнире хватает. Между тем, непонятно, чего ждать от Камеруна. Его теперь тренирует Кларенс Зеедорф, который ранее провалился в «Милане», безуспешно поработал в Китае и не спас от вылета во второй испанский дивизион «Депортиво».
Еще одна загадка — потенциал Нигерии. Дело в том, что «супер орлы» пропустили два кряду Кубка наций, и теперь им придется вспоминать, что такое континентальные чемпионаты. А насколько успешным получится выступление подопечных Гернота Рора — ребус не менее сложный, чем сенегальское проклятие.
«Львы Теранги» под началом своего бывшего капитана Алиу Сиссе два года назад казались претендентами на золото, но в первом же раунде
Кроме того, есть ощущение, что прорыва стоит ждать от Марокко. У «Атласских львов» великолепный подбор игроков. Зиех и Мазрауи из «Аякса», Хакими из дортмундской «Боруссии» и
Ивуарийцы к слову, два года назад стали главными неудачниками, не сумев выйти из группы. Их желание реабилитироваться огромно, однако составу не хватает сбалансированности. При средней (за исключением Орье) обороне, где нет получившего травму Байи, и наличии ряда классных хавбеков во главе с миланцем Кессье все звезды сосредоточены в атаке. Тренера Ибраима Камара многие критиковали за отказ от легенды сборной Жервинью, но у него есть пользующиеся огромным спросом на рынке Заа и собирающийся покинуть «Лилль» Пепе, а одна из целей — подготовка к домашнему Кубку Африки-2023.
Гану, несмотря на четвертое место на предыдущем турнире, записывать в фавориты рискованно. Причина — история с участием легенды «Черных звезд» Асамоа Гьяна. Оставшись без капитанской повязки, 33-летний форвард обиделся на тренера и объявил о завершении карьеры в сборной. Изменить решение ветерана заставил разговор с президентом страны. Так Гьян попал в заявку, но при этом капитаном остался Андре Айю, а его замом — Квадво Асамоа. И хотя Гьян обещает принести сборной огромную пользу, зачастую такие истории становятся минами замедленного действия и взрываются в самый неподходящий момент.
В 2015-м российскую
Теперь точка падения достигла нуля. Оставались надежды на двух игроков, значившихся в расширенных списках кандидатов, однако уралец Бумаль не прошел последний этап отбора в камерунскую команду, а динамовец Соу оказался вне заявки малийской сборной. Получается, в нынешнем Кубке Африки выступят только бывшие участники российского чемпионата. Например,
Скандалы — частый спутник Кубков Африки, однако нынешний оказался самым масштабным. На состоявшемся в четверг в Каире заседании исполкома Конфедерации африканского футбола (КАФ) было единогласно принято решение о передаче ФИФА прямого контроля над континентальном футболом. Глава КАФ Ахмад Ахмад, которого одновременно обвиняют в коррупции и домогательствах, заявил, что такой сценарий позволит оценить сложившуюся ситуацию и ускорит ход реформ.
Комиссия, которую возглавила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, проведет аудит африканской конфедерации. Первоначальный мандат начнет действовать 1 августа и рассчитан на пол года. Вместе с тем, сроки работы комиссии могут быть продлены при совместном решении КАФ и Международной федерации футбола. Скажется ли кризисная ситуация на проведении Кубка Африки — узнаем по ходу турнира.