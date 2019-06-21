Домашний турнир Салаха. С Мане, Махрезом и без игроков РПЛ

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Кубок Африканских наций раз в два года становился головной болью руководителей и тренеров многих европейских клубов, которым приходилось зимой в разгар сезона лишаться на несколько недель своих ведущих футболистов. Сохранись прежние порядки, и мы вряд ли увидели бы в Англии борьбу за золото до последних туров, потому что Юргену Клоппу пришлось бы одновременно отпустить на континентальное первенство Салаха, Мане и Кейта.

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Однако 2019 год — время реформ. Во-первых, соревнования впервые пройдут летом. Во-вторых, гигантомания докатилась и до Африки, и теперь на Черном континенте число участников турнира увеличилось с 16 до 24 команд. Соответственно, добавились две дополнительные группы, а плей-офф стартует с 1/8 финала. Нагрузки вырастут, но организаторы приняли разумное решение дать игрокам отдохнуть после напряженного клубного сезона и набраться сил после Рамадана.

Из-за этого старт чемпионата сдвинули с 15-го на 21-е июня. Футболистов такое отношение должно было порадовать, а их клубы — вряд ли. Финальный матч теперь состоится 19 июля, и сборникам потребуется дополнительный мини-отпуск. Впрочем, обо всех плюсах и минусах стоит говорить, только получив новый опыт, и для этого нужно дождаться окончания турнира.

Египет — фаворит номер один?

Два года назад в финале Камерун одержал драматичную победу над Египтом, когда, уступая по ходу матча, «неукротимые львы» забили решающий мяч за минуту до финального свистка (2:1). Радость чемпионов была особенной еще и по той причине, что защищать титул им предстояло у себя дома. Однако в ноябре прошлого года Камерун лишили права на проведения финального турнира из-за проблем со строительством стадионов. Кроме того, тревогу вызывали выступления сепаратистов и активность террористических группировок в ряде районов страны.

После данной истории Катару, у которого с инфраструктурой все будет в порядке, стоит напрячься. Если коррупционная история получит продолжение, найти замену для проведения ЧМ-2022 смогут быстро. Понятно, что уровень турниров несравним, однако в Африке в январе право принять соревнования доверили Египту.

Это решение автоматически делает «Фараонов» фаворитами Кубка Африки, ведь обычно родные стены помогают самой титулованной сборной в истории турнира. Из своих семи титулов три Египет выиграл дома, допустив лишь одну осечку на глазах собственных болельщиков в 1974 году. Главным героем попытки номер пять должен стать дважды лучший бомбардир английской премьер-лиги Мохамед Салах. Выиграть Лигу чемпионов нападающий «Ливерпуля» сумел со второго раза, но значит ли это, что все повторится и в сборной?

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Загадка Зеедорфа и обиженный Гьян

Кто бросит перчатку Египту? Ответ на этот вопрос получится развернутым, потому что сборных с амбициями на турнире хватает. Между тем, непонятно, чего ждать от Камеруна. Его теперь тренирует Кларенс Зеедорф, который ранее провалился в «Милане», безуспешно поработал в Китае и не спас от вылета во второй испанский дивизион «Депортиво». Почему-то не верится, что голландец сотворит чудо, и действующий чемпион даже с великолепным вратарем «Аякса» Онаной впервые в истории сумеет сохранить титул.

Еще одна загадка — потенциал Нигерии. Дело в том, что «супер орлы» пропустили два кряду Кубка наций, и теперь им придется вспоминать, что такое континентальные чемпионаты. А насколько успешным получится выступление подопечных Гернота Рора — ребус не менее сложный, чем сенегальское проклятие.

«Львы Теранги» под началом своего бывшего капитана Алиу Сиссе два года назад казались претендентами на золото, но в первом же раунде плей-офф вылетели после серии пенальти. Между тем у Сенегала сумасшедший по потенциалу состав с Садио Мане, Кулибали, Куяте. Первый тест на готовность к большим свершениям эта команда будет сдавать уже в группе в противостоянии с Алжиром, который также может похвастаться обилием звонких имен в заявке. Перед самым турниром компанию Брахими, Махрезу и Слимани составил проведший отличный сезон во Франции Делор.

Кроме того, есть ощущение, что прорыва стоит ждать от Марокко. У «Атласских львов» великолепный подбор игроков. Зиех и Мазрауи из «Аякса», Хакими из дортмундской «Боруссии» и экс-защитник «Ювентуса» Бенатиа, лидер «Галатасарая» Беланда. Но самое главное, что их тренирует Эрве Ренар, приводивший к победам в Кубке Африки две разные сборные — Замбию и Кот-д’Ивуар.

Ивуарийцы к слову, два года назад стали главными неудачниками, не сумев выйти из группы. Их желание реабилитироваться огромно, однако составу не хватает сбалансированности. При средней (за исключением Орье) обороне, где нет получившего травму Байи, и наличии ряда классных хавбеков во главе с миланцем Кессье все звезды сосредоточены в атаке. Тренера Ибраима Камара многие критиковали за отказ от легенды сборной Жервинью, но у него есть пользующиеся огромным спросом на рынке Заа и собирающийся покинуть «Лилль» Пепе, а одна из целей — подготовка к домашнему Кубку Африки-2023.

Гану, несмотря на четвертое место на предыдущем турнире, записывать в фавориты рискованно. Причина — история с участием легенды «Черных звезд» Асамоа Гьяна. Оставшись без капитанской повязки, 33-летний форвард обиделся на тренера и объявил о завершении карьеры в сборной. Изменить решение ветерана заставил разговор с президентом страны. Так Гьян попал в заявку, но при этом капитаном остался Андре Айю, а его замом — Квадво Асамоа. И хотя Гьян обещает принести сборной огромную пользу, зачастую такие истории становятся минами замедленного действия и взрываются в самый неподходящий момент.

Наши — только бывшие

В 2015-м российскую премьер-лигу на Кубке Африки представляли семь футболистов: Каборе «(«Краснодар», Буркина-Фасо), Канга («Ростов», Габон), Бокила («Терек», ДР Конго), Лунгу («Урал», Замбия), Рабиу («Кубань», Гана), Ндой («Локомотив», Сенегал), и Сейду Думбья (ЦСКА, Кот-д’Ивуар). Через два года на турнир поехали только Каборе и Мусса Думбья («Ростов», Мали).

Теперь точка падения достигла нуля. Оставались надежды на двух игроков, значившихся в расширенных списках кандидатов, однако уралец Бумаль не прошел последний этап отбора в камерунскую команду, а динамовец Соу оказался вне заявки малийской сборной. Получается, в нынешнем Кубке Африки выступят только бывшие участники российского чемпионата. Например, экс-армеец и вице-капитан своей команды Муса (Нигерия), не без успеха выступавший в «Ростове» Баштуш (Ангола), игравший за «Анжи» и «Локомотив» Буссуфа (Марокко), его соотечественник и тоже в прошлом железнодорожник Да Кошта, бывший краснодарец Конате (Сенегал).

Скандал турниру не помеха?

Скандалы — частый спутник Кубков Африки, однако нынешний оказался самым масштабным. На состоявшемся в четверг в Каире заседании исполкома Конфедерации африканского футбола (КАФ) было единогласно принято решение о передаче ФИФА прямого контроля над континентальном футболом. Глава КАФ Ахмад Ахмад, которого одновременно обвиняют в коррупции и домогательствах, заявил, что такой сценарий позволит оценить сложившуюся ситуацию и ускорит ход реформ.