Ровно 25 лет назад Марадона забил свой последний гол за Аргентину
Сборная Аргентины в твиттере припомнила знаменательную дату — ровно 25 лет назад легендарный футболист Диего Марадона забил свой последний гол в составе сборной Аргентины.
Сборная Аргентины в твиттере припомнила знаменательную дату — ровно 25 лет назад легендарный футболист Диего Марадона забил свой последний гол в составе сборной Аргентины.
Это произошло в первом матче для аргентинцев в финальной части чемпионата мира 1994 года. 21 июня Аргентина играла с Грецией и победила со счетом 4:0. Марадона в этой встрече отличился ударом с линии штрафной, сыграв «в стенку» с Фернандо Редондо. Этот мяч стал для Марадоны 34-м в 90-й игре за сборную.
После этого Марадона провел всего одну игру за национальную команду — аргентинцы обыграли Нигерию 2:1, а Марадона отметился результативной передачей. После той игры Марадона сдал положительный тест на допинг и получил дисквалификацию на 15 месяцев.
Он завершил карьеру игрока 30 октября 1997 года.