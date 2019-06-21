Ровно 25 лет назад Марадона забил свой последний гол за Аргентину

Это произошло в первом матче для аргентинцев в финальной части чемпионата мира 1994 года. 21 июня Аргентина играла с Грецией и победила со счетом 4:0. Марадона в этой встрече отличился ударом с линии штрафной, сыграв «в стенку» с Фернандо Редондо. Этот мяч стал для Марадоны 34-м в 90-й игре за сборную.