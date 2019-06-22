Сборная Чили одержала вторую победу на Кубке Америки, обыграв Эквадор

Источник: AP 2019

Игра прошла на стадионе «Арена Фонте-Нова — Отавиу Мангабэйра» в Салвадоре и завершилась победой чилийцев со счётом 2:1.

Голами в составе победителей отметились полузащитник Хосе Фуэнсалида и нападающий Алексис Санчес. Единственный мяч в составе сборной Эквадора забил форвард Эннер Валенсия с пенальти.

На 89-й минуте главный арбитр встречи Патрисио Лоустау показал красную карточку защитнику сборной Эквадора Габриэлю Ачильеру, который был вынужден покинуть поле и оставить свою команду в меньшинстве.