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09:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Чили одержала вторую победу на Кубке Америки, обыграв Эквадор

В матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки сборная Чили встретилась с национальной командой Эквадора.

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Источник: AP 2019

Игра прошла на стадионе «Арена Фонте-Нова — Отавиу Мангабэйра» в Салвадоре и завершилась победой чилийцев со счётом 2:1.

Голами в составе победителей отметились полузащитник Хосе Фуэнсалида и нападающий Алексис Санчес. Единственный мяч в составе сборной Эквадора забил форвард Эннер Валенсия с пенальти.

На 89-й минуте главный арбитр встречи Патрисио Лоустау показал красную карточку защитнику сборной Эквадора Габриэлю Ачильеру, который был вынужден покинуть поле и оставить свою команду в меньшинстве.

Чилийцы победили эквадорцев 2:1 и, набрав шесть очков, лидируют в группе C. В следующем туре национальная команда Чили проведёт матч со сборной Уругвая 25 июня, а команда Эквадора в этот же день сыграет со сборной Японии.

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