Сборная оживила Алексиса Санчеса. Чили — в четвертьфинале Кубка Америки

Источник: Спорт-Экспресс

Кубок Америки

Группа С

Эквадор — Чили — 1:2 (1:1)

Голы: Фуэнсалида, 8 (0:1). Эн. Валенсия, 26 — с пенальти (1:1). Санчес, 51 (1:2).

Эквадор: Домингес, Ачильер, Рамирес, Арболеда, Веласко, Груэсо, Орехуэла, Р. Ибарра (Гарсес, 69), Мендес (А. Валенсия, 60), Мена (Пресиадо, 82), Эн. Валенсия.

Чили: Ариас, Исла, Медель, Марипан, Видаль (Хара, 90+2), Фуэнсалида (Диас, 70), Босежур, Арангис, Пульгар, Санчес, Варгас (Эрнандес, 86).

Предупреждения: Мендес, 3. Мена, 34. Ариас, 44. Босежур, 52. Арболеда, 78. Груэсо, 81. Исла, 82. Видаль, 86. Веласко, 90+6.

Удаление: Ачильер, 89.

Судья: Лоустау (Аргентина).

22 июня. Салвадор. Стадион «Fonte Nova Arena».

Команда-хамелеон

Пожалуй, чилийскую сборную можно сравнить с хамелеоном, меняющим свой облик в зависимости от окружающей среды. В отборочном цикле ЧМ-2018 «Ла роха» имела бледный вид и с треском провалилась, зато на короткой дистанции эта команда преображается, превращаясь в хищного и опасного зверя. Так было на домашнем Кубке Америки-2015, когда Чили выиграла первый в своей истории титул чемпиона континента. Через год история повторилась, а в 2017-м удалось дойти до финала Кубка конфедераций.

Об этой уникальной особенности заставил вспомнить и первый матч нынешнего турнира, когда волшебным образом преобразились все лидеры чемпионов. Арангис верховодил в центре поля, создав девять (!) голевых моментов. Сделавший дубль Варгас с 12 мячами вырвался на первое место как в списке лучших чилийских снайперов за всю историю турнира, так и в рейтинге действующих бомбардиров всех сборных. Теперь Эдуардо возглавляет его на пару с перуанской легендой Паоло Герреро. А главный приз в номинации «мастер перевоплощения» за явным преимуществом выиграл Алексис Санчес, который в прошлый раз забивал в официальных матчах еще в январе.

Рамирес в составе

Словом, у возрастной команды Рейнальдо Руэды наблюдался сплошной позитив. В том числе и на медицинском фронте, так как не доигравший первый тур из-за повреждения Видаль оказался полностью здоров. В ночь на субботу Артуро в полном соответствии со своим королевским прозвищем царствовал в центре поля, обеспечив чилийцам плацдарм для стартового штурма. А для Эквадора дебюты — ахиллесова пята, и перемены в составе, благодаря которым в старте оказался защитник «Краснодара» Рамирес, не помогают. По сравнению со встречей против Уругвая подопечные Эрнана Дарио Гомеса продержались лишь на пару минут дольше — до неудачного выноса мяча на ногу выстрелившему под дальнюю штангу 34-летнему Фуэнсалиде.

Но для Чили все оказалось не так просто, как могло показаться. Это японцы туром ранее свои многочисленные шансы бездарно транжирили, тогда как эквадорцам хватило единственного момента. Опытный Медель сбросил скорость, поверив в своего голкипера, однако Ариас снес с ног Мендеса, и Эннер Валенсия с 11-метровой отметки ударом по центру отправил мяч под перекладину.

Еще один зевок чилийской обороны привел к вмешательству ВАР. Аргентинский арбитр Патрисио Лустау долго слушал видеоассистента, после чего решил изучить повтор, и посчитал, что Ариас, попав по ноге Ромарио Ибарре за пределами штрафной, заслуживает лишь желтой карточки. Чемпионы отделались легким испугом, однако неприятный осадок остался.

26 нарушений зафиксировал арбитр в первом тайме. Это самые грубые стартовые 45 минут на трех последних Кубках Америки.

Отдушина для Санчеса

Бледно провела значительную часть первого тайма и чилийская атака, а про Санчеса вспомнили только по случаю его 126-го матча за сборную. По этому показателю Алексис вошел в десятку самых играющих футболистов Южной Америки, опередив бразильца Роберто Карлоса и своего соотечественника Макси Перейру.

Будем считать, что форварды чемпионов просто взяли небольшую паузу — до второй половины игры. Для начала Арболеда успел выбить мяч у находившегося в отличной позиции Варгаса. Но уже из следующей атаки чилийцы выжали максимум. Арангис от линии поля сделал уже третью на турнире результативную передачу, а Санчес, исполнив технически сложный удар, поразил дальний верхний угол. Сборная для Алексиса — отдушина, и этом сезоне она забил за нее 4 гола в пяти матчах. Поразительный контраст с 2 мячами в 27 играх в форме «МЮ»!