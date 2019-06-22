Сборная Кюрасао обыграла Гондурас на Золотом кубке КОНКАКАФ
В матче второго тура группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Кюрасао выиграла у команды Гондураса (1:0).
В матче второго тура группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Кюрасао выиграла у команды Гондураса (1:0).
Единственный мяч на 40-й минуте забил Леандро Бакуна.
Сборная Кюрасао набрала три очка и занимает третье место в группе С. Гондурас потерял шансы на выход в
Золотой кубок КОНКАКАФ
Группа С
2-й тур
Гондурас — Кюрасао — 0:1 (0:1).
Гол: Бакуна, 40.
Судья: Кальдерон (Коста-Рика).
22 июня. Хьюстон. Стадион «BBVA».