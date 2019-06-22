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10:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная Кюрасао обыграла Гондурас на Золотом кубке КОНКАКАФ

В матче второго тура группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Кюрасао выиграла у команды Гондураса (1:0).

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Единственный мяч на 40-й минуте забил Леандро Бакуна.

Сборная Кюрасао набрала три очка и занимает третье место в группе С. Гондурас потерял шансы на выход в плей-офф — ноль очков и последнее место.

Золотой кубок КОНКАКАФ

Группа С

2-й тур

Гондурас — Кюрасао — 0:1 (0:1).

Гол: Бакуна, 40.

Судья: Кальдерон (Коста-Рика).

22 июня. Хьюстон. Стадион «BBVA».

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