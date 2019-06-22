Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
19Главные звёзды Кубка Америки
28Аргентинцы, дошедшие до финала ЧМ-2014. Где они сейчас?
17:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Чемпион мира — 1978: Сборной Аргентины необходимо отдохнуть от Месси

Бывший игрок сборной Аргентины, чемпион мира — 1978 Марио Кемпес считает, что «альбиселесте» будет полезнее играть без Лионеля Месси.

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

«Мессизависимость — это проблема. Команда чувствует, что ему нужно всегда отдавать мяч. Это отчётливо демонстрирует отсутствие у неё характера. Возможно, сборной необходимо отдохнуть от Месси. Не вижу ничего плохого в этом. Что может произойти без Лео в команде? Можно просто перестать его вызывать и пристальнее наблюдать за молодыми футболистами», — цитирует Кемпеса A Bola.

В настоящее время сборная Аргентины выступает на Кубке Америки. В двух матчах группового этапа подопечные Лионеля Скалони набрали лишь одно очко. Единственный забитый мяч команды на счету Лионеля Месси.

Аргентина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 В Москве погибла известная спортсменка!
Великолепные фотографии жены Александра Овечкина!
«Спартак» разгромил «Сочи», Адриану оформил дубль
Русские шпажисты драматичным образом взяли золото ЧЕ в овертайме
Конвейер запущен. Первое золото Европейских игр едет в Россию
Сарри сделает из «Ювентуса» итальянскую «Барселону»
«Люблю тебя, Эма». Он выбил Англию и посвятил это умершей сестре
СМИ: «Локомотив» готов заплатить 6 млн за норвежского футболиста
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь