Чемпион мира — 1978: Сборной Аргентины необходимо отдохнуть от Месси

«Мессизависимость — это проблема. Команда чувствует, что ему нужно всегда отдавать мяч. Это отчётливо демонстрирует отсутствие у неё характера. Возможно, сборной необходимо отдохнуть от Месси. Не вижу ничего плохого в этом. Что может произойти без Лео в команде? Можно просто перестать его вызывать и пристальнее наблюдать за молодыми футболистами», — цитирует Кемпеса A Bola.