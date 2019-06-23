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09:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Мадагаскар и Гвинея сыграли вничью в матче Кубка африканских наций

В Египте на стадионе «Александрия» состоялся матч 1-го тура группового турнира Кубка африканских наций Гвинея — Мадагаскар.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счётом 2:2.

Автором первого мяча стал нападающий сборной Гвинеи Сори Каба, отличившийся на 34-й минуте после передачи полузащитника Амаду Диавара. В начале второго тайма хавбек Мадагаскара Анисет Абель сравнял счёт, голевой пас отдал форвард Шарль Андриамациноро.

На 55-й минуте Андриамациноро вывел Мадагаскар вперёд, отправив мяч в ворота соперника после передачи Паскаля Разаканантенайны. Ничью национальной команде Гвинеи принёс нападающий Франсуа Камано, реализовавший пенальти в середине второй половины игры.

Гвинея, набрав 1 очко, занимает второе место в турнирной таблице группе B Кубка африканский наций, Мадагаскар (1) — третье.

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